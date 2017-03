Влюбленные из Kiss Cam покорили Интернет: кадры ссоры попали в сеть

СУХУМ, 12 мар — Sputnik. Видео, запечатлевшее публичную месть американки своему молодому человеку за отказ поцеловаться, набирает популярность во Всемирной сети, сообщает Sputnik Кыргызстан.

Запись опубликована на видеохостинге YouTube.

В США в перерывах спортивных соревнований зрителей часто развлекают игрой Kiss Cam, когда видеокамера "выбирает" влюбленных на трибуне и выводит картинку с ними на общий экран. Согласно неписаным правилам, пара, попавшая в объектив, должна поцеловаться.

Когда в объектив камеры попали герои вышеупомянутого видео, молодой человек отказался целовать свою девушку. Она не растерялась и предложила поцеловаться другому парню, сидящему рядом. Тот согласился. Поступок девушки оскорбил ее возлюбленного, который сразу покинул место на трибуне.#ICYMI, a woman kissed a rando on 'Kiss Cam' because her boyfriend rejected her 😂 pic.twitter.com/urS0A3TjMX

— Atlanta Hawks (@ATLHawks) 10 марта 2017 г.

​Некоторые пользователи выразили сомнение в подлинности видео, заявив, что все было подстроено заранее.

Случай произошел в среду в перерыве баскетбольной игры между командами "Атланта Хокс" и "Бруклин Нетс".