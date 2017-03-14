СМИ сообщили подробности катастрофы с самолетом в небе над Сочи

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Ту-154, рухнувший в Черное море в декабре 2016 года, сел на воду "в контролируемом полете под управлением командира экипажа", сообщает РИА Новости со ссылкой на газету "Коммерсант".

"Завершена техническая часть расследования катастрофы Ту-154Б-2 Минобороны, рухнувшего в Черное море 25 декабря 2016 года после взлета из аэропорта Адлера. Из выводов экспертов, по данным источников "Коммерсанта", следует, что самолет вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа Романа Волкова", — говорится в материале газеты.

МЧС РФ Основные фрагменты самолета Ту-154 спасатели подняли на поверхность

Как пишет издание со ссылкой на близкого к военно-технической комиссии источника, самолет, как показало 3D-моделивание, взлетел в абсолютно штатном режиме. Как отмечает газета, после взлета экипаж "тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала". По данным издания, примерно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час, а сразу после этого на борту стала "стремительно развиваться нештатная ситуация".

"Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, — фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика", — отмечает издание.

Среди причин, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, — "дезориентация пилота в пространстве". Кроме этого, факторами, которые могли повлиять на трагедию, могли стать "усталость экипажа и эмоциональная напряженность летчиков".

Как сообщил в конце декабря член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

По данным ФСБ России, основные версии крушения Ту-154 — попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, в настоящее время не получено.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлер утром 25 декабря. На его борту находились 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера были обнаружены на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.