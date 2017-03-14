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"ВКонтакте" можно будет следить за количеством просмотров публикаций

© Sputnik. Владимир Трефилов
Новости
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Счетчик уже доступен в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии "ВКонтакте".

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Посмотреть количество просмотров публикаций можно теперь будет и в соцсети "ВКонтакте", сказали разработчики проекта, сообщает РИА Новости.

Данные о просмотрах можно будет увидеть прямо под записью. Информация будет доступна не только авторам публикации, но и другим пользователям. Введения такой функции поможет оценить популярность той или иной записи и даст возможность понять, что именно интересует подписчиков.

Счетчик уже доступен в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии "ВКонтакте".



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