"ВКонтакте" можно будет следить за количеством просмотров публикаций

СУХУМ, 14 мар — Sputnik. Посмотреть количество просмотров публикаций можно теперь будет и в соцсети "ВКонтакте", сказали разработчики проекта, сообщает РИА Новости.

Данные о просмотрах можно будет увидеть прямо под записью. Информация будет доступна не только авторам публикации, но и другим пользователям. Введения такой функции поможет оценить популярность той или иной записи и даст возможность понять, что именно интересует подписчиков.

Счетчик уже доступен в приложениях для Apple и Android, а также в веб-версии "ВКонтакте".