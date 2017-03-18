20:53 18 Марта 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 7°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото iPhone 7 и iPhone 7 Plus

Гаджеты в сторону: как избавить подростка от зависимости

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
Новости
Получить короткую ссылку
14 0 0

О том, какие последствия бывают от чрезмерной страсти к гаджетам рассказала психолог Людмила Семина-Гицу.

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Зависимость от гаджетов— так же сильна, как наркомания и алкоголизм, и психологическая помощь оказывается по той же схеме, заявила Sputnik Молдова психолог Людмила Семина-Гицу.

Для начала, человек должен осознать, что его страсть к суперсовременным устройствам уже стала болезненной. Затем необходимо понять, что именно компенсирует эта зависимость, отмечает специалист.

"Гаджеты прочно поселяются в жизни, когда когда скучно, нет развлечений или сама жизнь достаточно сложная — нужно зарабатывать деньги, решать проблемы. Поэтому проще погрузиться в мир фантазий", — отметила Семина-Гицу.

По словам психолога, гендерных различий между "гаджетозависимыми" людьми нет. Иными словами, этой страсти одинаково подвержены как мужчины, так и женщины, как девушки, так и парни. Подросткам увлечение смартфонами помогает избежать трудностей, связанных с процессом социализации.

Абонент
© Sputnik. Григорий Сысоев
Учитель: никакие виды гаджетов в школе не нужны

"Подросток должен выходить в общество, знакомиться, налаживать связи, а это сложно. Значительно проще получить все это, войдя в интернет. Там правила игры более понятны. Так легче знакомиться с людьми, когда за аватаркой не видишь настоящее лицо", — заявила собеседница. Распознать болезненную зависимость от современных устройств можно по нескольким признакам. Самый главный — количество часов, проведенных наедине с устройством.

Если подросток не может оставить его даже на час, родителям стоит задуматься о том, что ребенку нужна помощь. Еще один признак "гаджетозависимости" — ссоры и скандалы, возникающие из-за того, что у подростка отбирают любимый смартфон или другой модный дивайс.

"Если человек хочет самостоятельно избавиться от этой зависимости он должен на полгода отказаться от любых гаджетов, пока не начнет контролировать время, потраченное на эти устройства", — считает психолог. По словам Семиной-Гуцу, последствие чрезмерной страсти к гаджетам — разрушение личности, вплоть до психозов и суицидов.



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Репатриация

Мультимедиа

Концерт Капелллы им. Судакова памяти погибших в Отечественной войне народа Абхазии
Реквием: память о жертвах войны
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Шахматный лабиринт и 64 клетки: как осваивают игру школьники Сухума
Озеро Рица: факты, посещаемость и доходы
Рица в цифрах и фактах

Соцсети

Sputnikabkhazia