Гаджеты в сторону: как избавить подростка от зависимости

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Зависимость от гаджетов— так же сильна, как наркомания и алкоголизм, и психологическая помощь оказывается по той же схеме, заявила Sputnik Молдова психолог Людмила Семина-Гицу.

Для начала, человек должен осознать, что его страсть к суперсовременным устройствам уже стала болезненной. Затем необходимо понять, что именно компенсирует эта зависимость, отмечает специалист.

"Гаджеты прочно поселяются в жизни, когда когда скучно, нет развлечений или сама жизнь достаточно сложная — нужно зарабатывать деньги, решать проблемы. Поэтому проще погрузиться в мир фантазий", — отметила Семина-Гицу.

По словам психолога, гендерных различий между "гаджетозависимыми" людьми нет. Иными словами, этой страсти одинаково подвержены как мужчины, так и женщины, как девушки, так и парни. Подросткам увлечение смартфонами помогает избежать трудностей, связанных с процессом социализации.

© Sputnik. Григорий Сысоев Учитель: никакие виды гаджетов в школе не нужны

"Подросток должен выходить в общество, знакомиться, налаживать связи, а это сложно. Значительно проще получить все это, войдя в интернет. Там правила игры более понятны. Так легче знакомиться с людьми, когда за аватаркой не видишь настоящее лицо", — заявила собеседница. Распознать болезненную зависимость от современных устройств можно по нескольким признакам. Самый главный — количество часов, проведенных наедине с устройством.

Если подросток не может оставить его даже на час, родителям стоит задуматься о том, что ребенку нужна помощь. Еще один признак "гаджетозависимости" — ссоры и скандалы, возникающие из-за того, что у подростка отбирают любимый смартфон или другой модный дивайс.

"Если человек хочет самостоятельно избавиться от этой зависимости он должен на полгода отказаться от любых гаджетов, пока не начнет контролировать время, потраченное на эти устройства", — считает психолог. По словам Семиной-Гуцу, последствие чрезмерной страсти к гаджетам — разрушение личности, вплоть до психозов и суицидов.