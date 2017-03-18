В Крыму отметили третью годовщину воссоединения с РФ

СУХУМ, 18 мар — Sputnik. Жители Крыма отметили день воссоединения с Россией, тысячи человек провели митинги и концерты, сообщает РИА Новости.

В центре Симферополя прошел концерт. Выступление открыли крымские творческие коллективы. Особо тепло крымчане встретили выступление военного оркестра 126-й отдельной бригады береговой обороны ЧФ России и вокального оркестра "Джаз Рандеву", исполнившего джазовые импровизации и марши. На площади собралось несколько тысяч человек.

© Sputnik. Игорь Руссак Песню Крыму посвятили в МИД РФ в честь годовщины воссоединения с Россией

Овациями симферопольцы встретили выступление певицы Виктории Цыгановой и ее группы "Северный ветер", вслед за которой выступает Александр Маршал.

В Севастополе днем возложили венки и цветы к Мемориальной стене в честь героической обороны Севастополя и провели торжественный митинг. В 17 часов начался концерт на площади Нахимова, поздравления горожанам с праздником передал Иосиф Кобзон. Он исполнил для нескольких тысяч севастопольцев и гостей города свои песни. С праздником горожан поздравили и власти города.

Празднования в Севастополе и Симферополе завершатся праздничным салютом.