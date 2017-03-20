Постпред об активности НАТО у границ РФ: серьезный риск для безопасности

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Усиление активности НАТО у границ РФ может привести к конфронтации, сказал в интервью РИА Новости постпред РФ при НАТО Александр Грушко.

"В общем, в совокупности, весь этот комплекс мероприятий вкупе с повышенной военной активностью, я имею в виду, прежде всего, учения и другие тренинги, которые НАТО практически на ежедневной основе осуществляет вдоль наших границ. Все это создает новую реальность. И мы знаем из истории "холодной войны", что такая смесь военного планирования и политики, она, в общем-то, и приводит к спирали гонки вооружения, к спирали конфронтационной, с которой будет уходить очень сложно", — сказал Грушко.

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Грушко обратил внимание на то, что близко к границам России силами НАТО ведутся работы по совершенствованию аэродромной сети, портов, идет работа по сертификации путей подвоза, на восточном фланге развертываются четыре батальона.

"Также на восточном фланге — это размещение еще комплекта вооружений еще для одной усиленной бригады на складах в Бельгии, Германии и Нидерландах. Это создание двух штабов: в Бухаресте и в Щецине. Это создание восьми координационных ячеек. Это усиление воздушного присутствия, присутствия ВВС в странах Балтии. Была одна база, сейчас — три, четыре даже. Это усиление и постоянного морского присутствия стран НАТО на Балтике, на Черном море", — пояснил Грушко.

Разговор с позиции силы

Комментируя активные учения НАТО у границ России и увеличение сил быстрого реагирования альянса в Прибалтике, Грушко отметил, что попытки НАТО говорить с Россией с позиции силы не дадут никакого эффекта, а только приведут к противоположным результатам, и назвал действия НАТО "серьезным риском для безопасности России".

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"Потому что речь идет не только о политических решениях, которые были приняты в Варшаве, и которые фактически трансформировали натовскую политику в отношении России в политику сдерживания", — отметил постпред.

"То есть, по сути дела, НАТО переходит на схемы обеспечения безопасности времен "холодной войны" и пытается разговаривать с Россией с позиции силы, что не даст никакого эффекта, только приведет к противоположным искомым результатам", — подчеркнул Грушко.

По его словам, главное заключается в том, что теперь эта политика "обретает форму военного планирования".