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Здание Парламента Норвегии в Осло

Норвегия стала лидером в рейтинге самых счастливых стран мира, позиции РФ улучшились

© Sputnik. Алексей Филиппов
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Замкнули рейтинг Центральноафриканская республика (последнее, 155 место), восточноафриканское государство Бурунди (154), Танзания (153), Сирия (152), Руанда (151), Того (150).

СУХУМ, 20 мар — Sputnik. Возглавила рейтинг самых счастливых стран мира World Happiness Report 2016 Норвегия, Россия заняла 49 строчку, поднявшись на 7 пунктов по сравнению с прошлым годом. Этот рейтинг каждый год составляет Институт Земли Колумбийского университета, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт рейтинга.

Самыми счастливыми странами также были названы Дания, потерявшая в этом году первенство, Исландия, Швейцария, Финляндия, Нидерланды, Канада, Новая Зеландия, Австралия и Швеция. Не попали в первую десятку США (14), Германия (16), Британия (19), Франция (31) и Саудовская Аравия (37).

Россия поднялась на семь строчек по сравнению с прошлым рейтингом, заняв 49 место. РФ немного опередили Италия (48) и Узбекистан (47), а следом идут Белиз (50) и Япония (51).

Самыми несчастливыми странами стали Центральноафриканская республика (последнее, 155 место), восточноафриканское государство Бурунди (154), Танзания (153), Сирия (152), Руанда (151), Того (150).

Доклад был составлен по заказу ООН.



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