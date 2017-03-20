Не вино, а продукт питания: в Молдавии вино перестало быть алкоголем

СУХУМ, 20 мар – Sputnik. Депутаты Парламента Молдавии исключили вино из списка алкогольных напитков и объявили его продуктом питания, сообщает РИА Новости.

Парламент одобрил во втором чтении поправки в "Закон о винограде и вине". Согласно утвержденным изменениям, "вино —продовольственный продукт, полученный исключительно полным или частичным спиртовым брожением свежих или замороженных гроздей, дробленых или недробленых, либо сусло виноградное".

Учитывая эти поправки, теперь в республике можно будет свободно рекламировать винодельческую продукцию. Как считают авторы данной инициативы, таким образом, винодельческая продукция не попадет под действие статьи об ограничении рекламы алкогольных напитков на телевидении и в печати.

Закон вступает в силу после официальной публикации.