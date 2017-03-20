Спасибо тебе, Великий Вратарь: 27 лет без Льва Яшина

Фуад Мамедов-Пашабейли, Sputnik Азербайджан.

27 мая 1971 года. Москва. Главная спортивная арена СССР — "Лужники". На стадионе яблоку негде упасть. А как же иначе — сегодня проходит последний 813 матч великого футболиста Льва Яшина. На поле сойдутся сборная звезд "Динамо" против сборной остального мира. На зеленом газоне "Лужников" московские, киевские, тбилисские динамовцы играют против английского футбольного мудреца футбола Бобби Чарльтона, германского голеадора Герда Мюллера, португальской жемчужины Эйсебио и многих других легенд мирового футбола. Все они отозвались на приглашение Льва Яшина, и только Пеле не смог приехать, хоть и прислал телеграмму с извинениями.

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Судят матч авторитетная бригада арбитров. Лайнсмены Карло Круашвили и Павел Казаков. Главный рефери матча, один из лучших арбитров мира, обладатель "Золотого свистка" врученного королевой Великобритании, наш Тофик Бахрамов. По его свистку матч и начался…

Лев Иванович Яшин. Великий голкипер. Целая эпоха советского и мирового футбола. Мне посчастливилось увидеть игру этого неповторимого стража ворот вживую. В истории мирового футбола самыми великими из великих признаны три голкипера. Испанец Замора и чех Планичка играли до Яшина.

После советского вратаря в футбольном мире было очень много выдающихся голкиперов. Однако, Лев Яшин безоговорочно признан лучшим из лучших среди вратарей за всю историю мирового футбола. И это заслуженно.

Яшин родился 22 октября 1929 года. Защищая ворота дворовых команд, Лева с детства мечтал играть в команде мастеров. После службы в армии выступал за клубную молодежную команду московского "Динамо", а затем и за основную команду. Он обладал великолепными физическими данными, изумительной координацией движений и молниеносной реакцией. Яшин умел предвидеть, как будет развиваться атака и выбирал наиболее выигрышную для голкипера позицию. Великий вратарь во многом был первым и внес новшества в игру голкипера. Он рационализировал вратарскую технику, первым начал выходить далеко за пределы не только вратарской, но и штрафной площадки.

© Sputnik. Соловьев Лев Яшин

Яшин первым в мире стал руководить действиями защитных редутов своей команды. Он также был первым из голкиперов, кто начинал атаку своей команды мощным броском мяча от руки. Все, что сейчас является нормой для игры вратарей, привнес в футбол именно Лев Иванович Яшин.

Он был непререкаемым авторитетом в футбольном мире. Его безгранично уважал "король футбола" Пеле, и только из-за коммерческого турне "Сантоса" великий бразилец не смог принять участие в прощальном матче "Черной кошки" (именно так прозвали Ящина за его подвижность и акробатические прыжки).

Лев Яшин является первым и пока единственным голкипером — обладателем "Золотого мяча" (ежегодный приз лучшему футболисту Европы), которого был удостоен в 1963 году. Помимо всего этого, Яшин — олимпийский чемпион 1956 года в Мельбурне, чемпион Европы 1960 года, полуфиналист чемпионата мира 1966 года в Англии, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР, Герой Социалистического Труда. Лев Яшин был основным вратарем сборной СССР на чемпионате мира в Англии, когда ему уже было 38 лет. На чемпионате мира в Мексику в 1970 году Яшин поехал, но только третьим вратарем. Первыми были Анзор Кавазашвили и Юрий Пшеничников.

© Фото: из архива М.И. Испирян Несбывшаяся мечта Сухумского "Динамо"

Отыграв 14 сезонов подряд за главную команду страны, после 1970 года Яшин закончить карьеру футболиста. 27 мая 1971 года. Москва, "Лужники". Прощальный матч великого вратаря. Первый тайм ворота "Динамо" защищал сам Лев Яшин. Динамовцы за первую половину матча отправили два мяча в ворота звезд мира, которые защищал именитый голкипер, уругваец польского происхождения Мазуркевич. Я наблюдал за этим матчем, как и миллионы других поклонников футбола по телевизору. Скажу со всей откровенностью: звезды относились к воротам, которые защищал Яшин, с большим уважением и старались не беспокоить его. Но после того, как во втором тайме Яшин уступил место в воротах Пильгую, звезды быстро оформили два гола, и матч закончился в ничью.

По окончании своего последнего матча Яшин выступил с речью. Ораторскими способностями великий голкипер не обладал, но сбивчивое выступление национального героя тронуло поклонников футбола до глубины души.

"Спасибо, народ", — сказал Яшин, благодаря поклонников футбола за поддержку, которую они оказывали за всю его вратарскую карьеру. С того майского дня 1971 года минуло 46 лет. Вот уже 27 лет, как ушел из жизни неповторимый Лев Яшин — целая эпоха в развитии вратарского искусства. На Аллее спортивной славы в Лужниках ему установлен памятник — как величайшему футболисту нашего времени. Спасибо тебе за все, Великий Вратарь — Лев Иванович Яшин!