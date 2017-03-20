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Советская писательница Мариэтта Шагинян

Мариэтта Шагинян: с взрывным характером, но любовью в душе

© Sputnik. Юрий Иванов
Новости
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Одна из первых советских писательниц-фантастов Мариэтта Шагинян про себя говорила так: "глуховатая, подслеповатая, некрасивая женщина с очень дурным характером". Мариэтты Шагинян умерла 20 марта 1982 года.

Лаура Саркисян, Sputnik Армения

Литературная деятельность Мариэтты Шагинян длилась более 70 лет. Поэт, писатель, публицист, журналист свободно владела несколькими языками, разбиралась в музыке, философии, и при этом была на "ты" с точными науками. "Она была универсальным, многообразным и многогранным человеком. Ее отличали чистота, искренность, доброта и порядочность.

Гостиница Сан-Ремо 1914 г.
© Фото: из архива Анзора Агумаа
Из "Сан-Ремо" в "Рицу"

"Мариэтта обладала хорошим чувством юмора", — сказала сотрудница Союза писателей Армении Гоар Ачемян. Однажды в Москве Мариэтта Сергеевна родилась в Москве в семье врача, доцента Московского университета Сергея Шагиняна и домохозяйки Пепронии Шагинян. Она получила отличное домашнее образование, продолжила обучение в частном пансионе, затем — в гимназии Ржевской. С 1915 года начала работать корреспондентом в нескольких популярных на тот период газетах Российской империи.

Мариэтта с детства отличалась взрывным характером. Однажды она подслушала разговор тети и матери, касающийся ее с сестрой внешности. Женщины отметили смуглость будущей писательницы и белизну лица ее сестры.

"Мариэтта взяла чернила и измазала ими лицо сестры. Позвала тетю и маму, чтобы они сравнили бы их сейчас. Потом еще долго пришлось женщинам смывать чернила с лица сестры Шагинян", — рассказала Ачемян. Этот почти революционный характер писательница сохранила до конца своих дней. Он и помогал Мариэтте на протяжении жизни выпутываться из разных ситуаций. Как-то в Союзе писателей Москвы всех созвали на экстренное собрание. Мариэтта Сергеевна запыхавшись, зашла в комнату, и увидела единственный свободный стул. Она села на него, не подозревая о том, что это место председателя Союза писателей. Увидев это, коллеги начали шушукаться между собой: "Мариэтта Сергеевна не там сидит", "Мариэтта Сергеевна ошиблась".

Видя ажиотаж, Мариэтта поняла, что села не туда (с 17 лет у нее были проблемы со слухом — ред.). Она хотела встать, но в этот момент зашел председатель Союза, и, обращаясь к ней сказал: "Мариэтта Сергеевна, сидите, сидите". "Кстати, ваша книга лежит у меня на столе", — добавил он, на что услышал ответ Шагинян: "книга не должна лежать на столе, книгу надо читать". В этот момент весь зал взорвался со смеху.

Панайот Пипериди с сухумскими греками, потомками выходцев из Музены. Пипериди второй справа в нижнем ряду.
предоставлено Георгиосом Григориадисом
Панджо из Сухума

У Мариэтты уже с детства начал портится слух, к 17 годам она не слышала совсем. В более зрелом возрасте о своем недостатке писательница говорила следующее: "я рада, что имею возможность не слышать. Слуховым аппаратом могу контролировать поток информации и слушать то, что мне нужно". Последняя встреча В последний раз Ачемян видела Мариэтту перед ее 90-летием. Союз писателей Армении отправил Гоар с оператором в Москву, чтобы записать интервью с Мариэттой.

"По прибытии в Москву мы узнали, что Мариэтта уже несколько лет постоянно проживает на даче в селе Переделкино. Мы узнали ее адрес благодаря нашим знакомым из Союза писателей и отправились туда", — вспоминает Ачемян. Первое, что удивило гостей из Еревана — двери в дом Шагинян в Переделкино были открыты. Во дворе их встретил супруг Шагинян, который и провел их к хозяйке. Ачемян привезла Мариэтте из Еревана букет полевых цветов.

"Что за прелесть, как они хорошо пахнут. Вы откуда приехали"?— послышался из комнаты голос Шагинян. Оказалось, что у Мариэтты было хорошее обоняние. Она поблагодарила нас за букет, сказав, что давно не получала таких душистых цветов", — рассказала Ачемян.

Мариэтта приняла гостей из Армении, как родных. Она призналась, что скучает по своей исторической родине, по армянскому языку и народу, хоть и не жила там никогда. Писательница хоть и была родом из Москвы, однако ощущала себя настоящей армянкой, дочерью горной Армении. Мариэтта Шагинян скончалась в возрасте 94 лет.



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