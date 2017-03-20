Мариэтта Шагинян: с взрывным характером, но любовью в душе

Лаура Саркисян, Sputnik Армения.

Литературная деятельность Мариэтты Шагинян длилась более 70 лет. Поэт, писатель, публицист, журналист свободно владела несколькими языками, разбиралась в музыке, философии, и при этом была на "ты" с точными науками. "Она была универсальным, многообразным и многогранным человеком. Ее отличали чистота, искренность, доброта и порядочность.

© Фото: из архива Анзора Агумаа Из "Сан-Ремо" в "Рицу"

"Мариэтта обладала хорошим чувством юмора", — сказала сотрудница Союза писателей Армении Гоар Ачемян. Однажды в Москве Мариэтта Сергеевна родилась в Москве в семье врача, доцента Московского университета Сергея Шагиняна и домохозяйки Пепронии Шагинян. Она получила отличное домашнее образование, продолжила обучение в частном пансионе, затем — в гимназии Ржевской. С 1915 года начала работать корреспондентом в нескольких популярных на тот период газетах Российской империи.

Мариэтта с детства отличалась взрывным характером. Однажды она подслушала разговор тети и матери, касающийся ее с сестрой внешности. Женщины отметили смуглость будущей писательницы и белизну лица ее сестры.

"Мариэтта взяла чернила и измазала ими лицо сестры. Позвала тетю и маму, чтобы они сравнили бы их сейчас. Потом еще долго пришлось женщинам смывать чернила с лица сестры Шагинян", — рассказала Ачемян. Этот почти революционный характер писательница сохранила до конца своих дней. Он и помогал Мариэтте на протяжении жизни выпутываться из разных ситуаций. Как-то в Союзе писателей Москвы всех созвали на экстренное собрание. Мариэтта Сергеевна запыхавшись, зашла в комнату, и увидела единственный свободный стул. Она села на него, не подозревая о том, что это место председателя Союза писателей. Увидев это, коллеги начали шушукаться между собой: "Мариэтта Сергеевна не там сидит", "Мариэтта Сергеевна ошиблась".

Видя ажиотаж, Мариэтта поняла, что села не туда (с 17 лет у нее были проблемы со слухом — ред.). Она хотела встать, но в этот момент зашел председатель Союза, и, обращаясь к ней сказал: "Мариэтта Сергеевна, сидите, сидите". "Кстати, ваша книга лежит у меня на столе", — добавил он, на что услышал ответ Шагинян: "книга не должна лежать на столе, книгу надо читать". В этот момент весь зал взорвался со смеху.

предоставлено Георгиосом Григориадисом Панджо из Сухума

У Мариэтты уже с детства начал портится слух, к 17 годам она не слышала совсем. В более зрелом возрасте о своем недостатке писательница говорила следующее: "я рада, что имею возможность не слышать. Слуховым аппаратом могу контролировать поток информации и слушать то, что мне нужно". Последняя встреча В последний раз Ачемян видела Мариэтту перед ее 90-летием. Союз писателей Армении отправил Гоар с оператором в Москву, чтобы записать интервью с Мариэттой.

"По прибытии в Москву мы узнали, что Мариэтта уже несколько лет постоянно проживает на даче в селе Переделкино. Мы узнали ее адрес благодаря нашим знакомым из Союза писателей и отправились туда", — вспоминает Ачемян. Первое, что удивило гостей из Еревана — двери в дом Шагинян в Переделкино были открыты. Во дворе их встретил супруг Шагинян, который и провел их к хозяйке. Ачемян привезла Мариэтте из Еревана букет полевых цветов.

"Что за прелесть, как они хорошо пахнут. Вы откуда приехали"?— послышался из комнаты голос Шагинян. Оказалось, что у Мариэтты было хорошее обоняние. Она поблагодарила нас за букет, сказав, что давно не получала таких душистых цветов", — рассказала Ачемян.

Мариэтта приняла гостей из Армении, как родных. Она призналась, что скучает по своей исторической родине, по армянскому языку и народу, хоть и не жила там никогда. Писательница хоть и была родом из Москвы, однако ощущала себя настоящей армянкой, дочерью горной Армении. Мариэтта Шагинян скончалась в возрасте 94 лет.