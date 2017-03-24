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Пуск баллистической ракеты в КНДР. Архивное фото

СМИ: Северная Корея готова к ядерному испытанию

© Фото: © REUTERS/ KCNA
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В 2016 году Северная Корея произвела два ядерных взрыва.

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Подготовительный этап к ядерным испытаниям завершен в Северной Корее, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Ренхап.

"По нашим оценкам, Северная Корея способна провести ядерные испытания в течение нескольких часов после приказа Ким Чен Ына", — сообщает агентство со слов источника.

Ранее американские военные заявляли, что КНДР может провести шестое ядерное испытание в конце марта. Они сообщали о том, что Северная Корея закончила рыть тоннели в районе ядерного полигона Пунгери в провинции Хамгён-Пукто, в то же время пока не замечено повышенной активности и передвижений в этом районе.

В 2016 году Северная Корея произвела два ядерных взрыва.



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