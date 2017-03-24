Дубоссарскую ГЭС могут остановить на ремонт в Приднестровье

СУХУМ, 24 мар — Sputnik. Необходима капитальная реконструкция Дубоссарской ГЭС, что потребует больших финансовых вложений, сказали руководители станции, сообщает Sputnik Молдова.

"Объект нуждается в масштабных капитальных вложениях, которые составляют порядка 60 миллионов долларов", — сообщили в правительственной пресс-службе.

Глава исполнительной власти региона Александр Мартынов отметил, что вопрос о реконструкции Дубосарсской ГЭС в исполнительном органе власти держат на контроле.

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"Будем содействовать поиску инвесторов и привлечению дешевых кредитов, чтобы такая реконструкция состоялась", — подчеркнул он.

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Эколог, председатель общественной организации Ecospectr Иван Игнатьев по поводу последствий от строительства Украиной новых гидротехнических сооружений на Днестре отметил большие риски в том числе и для энергетической безопасности приднестровского региона.

По его словам, даже сейчас Дубоссарская ГЭС работает в половину силы, поскольку экологические попуски, которые должна сбрасывать Украина, гораздо ниже того необходимого минимума, который позволяет компенсировать недостаток воды в нижней части Днестра, где и расположена Дубоссарская ГЭС. А неполноценное использование гидроузла может привести к потере генерирующей мощности этой станции. В этом случае придется больше задействовать Молдавскую ГРЭС, что приведет к удорожанию энергоресурсов для потребителей.

"Если максимальные пропуски через дубоссарскую плотину могут быть 400 кубических метров в секунду, то сейчас они меньше 200 кубических метров, а в летнее и осеннее время ситуация и того хуже — они достигали лишь 140 кубических метров", — отметил он.