Полиция Лондона о результатах теракта: 50 раненых, 4 погибших, 2 в тяжелом состоянии

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. По данным полиции Лондона, около 50 человек ранены в результате теракта и четыре человека погибли на Вестминстерском мосту, сообщает РИА Новости.

Четвертым погибшим оказался 75-летний житель Лондона Лесли Родес, сообщил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Марк Роули.

Мужчину сбила машина террориста, он скончался в четверг ночью от полученных травм.

По словам Роули, в теракте были ранены 50 человек, двое остаются в критическом состоянии.

Теракт произошел в 14.40 по местному времени (17.40 мск) в среду в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, в результате теракта были ранены граждане 10 стран.