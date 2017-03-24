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Участники шоу Ты супер! из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов побывали в гостях у известного продюсера, музыканта, заслуженного артиста России Бари Алибасова

Конкурсанты "Ты супер!" встретились с Бари Алибасовым и группой "На-На"

© Sputnik. Anton Devyatkin
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Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (73)
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Участники шоу "Ты супер!" из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов побывали в гостях у известного продюсера, музыканта, Заслуженного артиста России Бари Алибасова и у музыкантов группы "На-На" Вячеслава Жеребкина и Владимира Политова.

СУХУМ, 24 фев — Sputnik. Участники шоу "Ты супер" из Казахстана Роман Корнеев и Влад Лоскутов получили ценные советы от известного продюсера России Бари Алибасова и музыкантов группы "На-На".

Певец Вячеслав Жеребкин отметил, что ему понравилось, что ребята интересуются всем и стремятся стать артистами.

Видео об этом смотрите здесь >>

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

"Я думаю, что у них большое будущее. Искренне им желаю стать популярными артистами, а также реализовать свои мечты", – сказал Жеребкин.

Позже ребята отправились с Бари Алибасовым и группой "На-На" погулять по Арбату.

Шоу Ты супер!
© Фото: пресс-служба НТВ
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Проект "Ты супер!" международного информационного агентства Sputnik и телеканала НТВ дает шанс талантливым детям, подопечным детских домов и школ-интернатов, а также приемным детям заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Украины, Эстонии и Южной Осетии.

Абхазию на этом проекте представляет 11-летняя Валерия Адлейба, которая успешно выступила и прошла во второй тур. Очередной, седьмой выпуск первого отборочного тура можно будет увидеть в субботу 25 марта в 20:00 на сайте международного информационного агентства и радио Sputnik и телеканала НТВ.

Следить за успехами конкурсантов музыкального проекта, голосовать за них вы можете на сайте Sputnik, телеканале НТВ и в соцсетях.

Темы:
Детский вокальный конкурс "Ты супер!" (73)


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