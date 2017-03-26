"Русский" благотворительный базар открылся в Стамбуле

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Русскоязычная диаспора организовала благотворительную акцию в Стамбуле. Мероприятие открылось в ресторане Alemdağ в районе Султанахмет с участием представителей около сорока компаний и активистов из Москвы, Казани, Дубая и турецкой Алании, сообщает Sputnik Азербайджан агентство Anadolu.

Целью акции, которая объединила русскоязычных представителей различных национальностей и вероисповеданий, также является развитие сотрудничества в сфере культуры.

Часть вырученных средств будет направлена на оплату лечения больных детей.

© Sputnik. Азербайджан Благотворительная акция в Стамбуле

Посетители мероприятия, на котором были выставлены на продажу картины художника Албина Шахина и редкие изделия ручной работы Турции, получили также возможность отведать блюда русской и татарской кухни.

Подобное мероприятие проходит в Стамбуле во второй раз.

Благотворительная акция продолжится до вечера 27 марта.