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Исторический район Султанахмет в Стамбуле, фото из архива

"Русский" благотворительный базар открылся в Стамбуле

© AP Photo. Emrah Gurel
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Гости благотворительного мероприятия, доход с которого будет в том числе передан на лечение детей, смогут купить картины, изделия ручной работы, и попробовать блюда русской кухни.

СУХУМ, 26 мар — Sputnik. Русскоязычная диаспора организовала благотворительную акцию в Стамбуле. Мероприятие открылось в ресторане Alemdağ в районе Султанахмет с участием представителей около сорока компаний и активистов из Москвы, Казани, Дубая и турецкой Алании, сообщает Sputnik Азербайджан агентство Anadolu.

Целью акции, которая объединила русскоязычных представителей различных национальностей и вероисповеданий, также является развитие сотрудничества в сфере культуры.

Часть вырученных средств будет направлена на оплату лечения больных детей.

Благотворительная акция в Стамбуле
© Sputnik. Азербайджан
Благотворительная акция в Стамбуле

Посетители мероприятия, на котором были выставлены на продажу картины художника Албина Шахина и редкие изделия ручной работы Турции, получили также возможность отведать блюда русской и татарской кухни.

Подобное мероприятие проходит в Стамбуле во второй раз.

Благотворительная акция продолжится до вечера 27 марта.



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