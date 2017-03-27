Советы Sputnik: как правильно ходить в театр

СУХУМ, — Sputnik. Сезон театров, оперы, концертов классической музыки давно открыт. …Громкий "шепот", как сложно было припарковаться, вместо диалога актеров на сцене. Телефонные звонки после уважительного "Дамы и господа, просим отключить мобильные телефоны или перевести их в режим "без звука" как альтернатива тонким звукам фортепьяно или скрипки. Крики новорожденных вместо тихого шуршания занавеса и объявления конферансье имени следующего выступающего. Аплодисменты некстати и семиметровый шлейф резких духов дамы в соседнем кресле взамен приятного пыльно-деревянно-пудрового аромата в концертном, театральном или оперном зале. Sputnik Кыргызстан изучил театральный этикет.

© Sputnik. Томас Тхайцук Sputnik Абхазия отметит Всемирный день театра

19 сентября Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева встречал зрителей оперой "Айчурек" по мотивам народного эпоса "Манас".

Открытие сезона классической музыки состоялось под открытым небом. На международном фестивале TENGRI публика встречала аплодисментами и возгласами "Браво" не только местных музыкантов, но и известного турецкого — Эркана Мехмета Карагуле, поразившего проникновенной игрой на классической гитаре. Русский драмтеатр открыл 81-й театральный сезон постановкой по мотивам комедии Эдварда Радзинского "Я стою у ресторана: замуж поздно, сдохнуть рано".

На сцене минимум декораций и две настоящие женщины — эмоциональные и жаждущие любви. Посетив эти мероприятия и понаблюдав за зрителями, Sputnik проштудировал в современных энциклопедиях этикета главу "Правила посещения театра". Если не хотите показаться нелепыми, смешными или, того хуже, невоспитанным, ознакомьтесь с важными пунктами театрального этикета.

Выбор костюма

Большинство людей ходят в театр для того, чтобы наблюдать за происходящим на сцене, а не в зрительном зале.

Собираясь в театр (филармонию), забудьте о джинсах, кедах, спортивных костюмах! Женщинам советуем отдать предпочтение костюму или платью спокойных, строгих тонов и дополнить образ сдержанными украшениями. Мужчинам следует облачиться в темное: классический костюм или выходные брюки с рубашкой. Образ могут дополнить театральные атрибуты: клатч, буклет, бинокль, цветы и веер. Главное, чтобы в руках не было шуршащих пакетов и громоздких сумок. Не забудьте про сменную обувь, если на улице плохая погода! Театр начинается с вешалки В гардеробе мужчина сначала снимает свой головной убор и верхнюю одежду, а потом помогает это сделать женщине. Театр строг к женским шляпкам. То, что допустимо, к примеру, в ресторане, в зрительном зале будет закрывать обзор сцены другим зрителям.

Дорогие дамы, судорожно поправлять платье, макияж и причесываться у зеркала возле гардероба не комильфо. В зеркало гардеробной разрешается посмотреться только для того, чтобы оценить свой внешний вид в целом, а остальные жизненно важные приготовления целесообразно перенести в уборную или дамскую комнату.

Мужчины, будьте терпеливы! Пока женщина приводит себя в порядок, рекомендуется просто ждать или почитать программку. Но ни в коем случае не нужно окунаться в чтение газет. Пунктуальность? Какая пунктуальность?

Опоздание к началу спектакля или концерта недопустимо!

Приезжайте в театр за 20-30 минут до начала спектакля, чтобы вам хватило времени убедиться у зеркала в своем отличном внешнем виде и занять места в зале. Если вы все же опоздали, не нужно пробираться сквозь ряды к своему месту, по пути наступая всем сидящим на ноги. Обратитесь к администратору. Вам помогут занять свободное место на ярусе или балконе. Во время антракта можно и нужно занять свои места.

Занимаем места согласно купленным билетам

Если же свободных мест не оказалось вовсе, то пробираться к своим тоже нужно правильно: повернитесь лицом к сидящим и тихим голосом или кивком головы извинитесь перед ними за причиненное беспокойство.

Не будьте эгоистами! Заняв места, не занимайте оба подлокотника. Ваш сосед имеет такое же право опереться, как и вы. Влюбленные! Не стоит сидеть, прильнув друг к другу, поскольку нужно помнить о сидящих сзади. Они тоже хотят видеть сцену.

Скажем "нет" еде, разговорам и даже самому дорогому парфюму © Sputnik. Илья Питалев Медведев поздравил директора Большого театра с 70-летием

Просьба отключить мобильные телефоны или перевести их бесшумный режим актуальна для всех сидящих в зале. Если вам кажется, что шептаться можно, вы ошибаетесь. Велика угроза услышать вежливую просьбу администратора "Покиньте, пожалуйста, зал". Сначала вылечитесь, а потом в театр. Чихание и кашель отвлекают не только зрителей, но и артистов. Детям до шести лет обычно абсолютно не интересны театрализованные выступления и звуки органа, скрипки или контрабаса. Еда в буфете не последняя еда на Земле, у вас еще будет возможность поесть. Поэтому оставьте яблоки, чипсы, шоколад дома и не задерживайтесь в буфете за поеданием сэндвича до третьего звонка. И главное — ваши лучшие французские духи могут стать причиной обморока или судорожного припадка человека в соседнем сиденье.

Когда спектакль окончен и включен свет…

Не стоит бегом устремляться в гардероб, чтобы получить свою одежду. Пять минут вас не спасут, а настроение будет испорчено. Разве приятно артистам видеть, что люди, для которых они работали, думают только о гардеробе? Не стоит карабкаться на сцену с цветочной благодарностью в руках. Передать букет нужно через администратора театра.

Когда аплодировать?

Не нужно выражать свое признание артистам или музыкантам в разгар актерской игры на сцене или в середине музыкального произведения. Это, как минимум, неприлично, ведь вы отвлечете не столько зрителей, сколько самих исполнителей, которые могут сбиться и заиграть не на тех струнах. Кричать "Браво!", "Вау!", "Великолепно!" — за гранью воспитанности.

В театре аплодируют:

после того, как завершился акт пьесы;

после завершения арии или сцены, особенно удачно сыгранных актерами;

в момент появления на сцене очень известного и популярного актера.

На концерте:

в момент выхода дирижера и солистов;

после того, как солист завершил исполнение произведения.