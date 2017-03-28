Фотоконкурс имени Стенина собрал фотографов из 76 стран

СУХУМ, 28 марта, Пресс-служба МИА "Россия сегодня" – Международный конкурс фотожурналистики им. Андрея Стенина, проводимый МИА "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, собрал порядка 5000 работ молодых фотожурналистов из 76 стран мира. Наибольшее количество работ было подано из России, Индии, Италии, Ирана, Китая, Беларуси, Испании, ЮАР, Польши и Бангладеш. В России самыми активными участниками конкурса стали фотографы из Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Новосибирска, Уфы, Казани, Красноярска и Краснодара. Самими популярными номинациями среди претендентов на победу стали "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". Объявление шорт-листа конкурса состоится 19 мая 2017 года на сайте stenincontest.ru, награды конкурса будут вручены осенью 2017 года в Москве.

© Sputnik. Рамиль Ситдиков Фотоконкурс имени Стенина представил жюри 2017 года

"Конкурс проходит уже третий год и каждый год мы наблюдаем увеличение стран-участниц, что, конечно же, радует. Конкурс стал настоящей международной площадкой для молодых фоторепортеров из разных уголков планеты. Мы просмотрели уже часть работ, присланных на конкурс. Несмотря на то, что фотографы молоды, очень много серьезных фотографический историй, где не простая фиксация событий, а осмысленные серии о героях, жизни. Это показывает, что они неравнодушны к тому, что их окружает, что фотографы пытаются привлечь внимание к существующим проблемам, людям", — отметил Александр Штоль, директор Объединенной дирекции фотоинформации МИА "Россия сегодня".

В этом году призовой фонд был увеличен благодаря международным информационным партнерам: общеарабскому информационному холдингу Al Mayadeen TV, Шанхайской объединённой медиа группе и Международному Комитету Красного Креста (МККК). Каждый партнер вручит дополнительный приз за лучшие, по их мнению, фотоработы из шорт-листа. В общей сложности более одного миллиона рублей получат победители и лауреаты конкурса 2017 года, 500 000 рублей по традиции достанутся обладателю особой награды конкурса — Гран-при.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", информационно-новостной портал KP.ru, информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo. Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Notimex, телеканал и портал RT, The Royal Photographic Society, Shanghai United Media Group (SUMG), информационное агентство Xinhua, новостное агентство ANDES, телеканал Al Mayadeen. В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддержат: Академия Фотографии, агентство ГеоФото, портал Photo-study.ru, Союз журналистов Москвы, Союз фотохудожников России, информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе".

ENG