Роналду, Месси, Неймар: опубликован рейтинг самых оплачиваемых спортсменов

СУХУМ, 28 мар — Sputnik. Рейтинг самых высокооплачиваемых футбольных игроков и тренеров в прошлом году возглавил футболист сборной Португалии и мадридского "Реала" Криштиану Роналду с доходом 87,5 миллиона евро, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на французский журнал France Football.

На втором месте аргентинский футболист "Барселоны" Лионель Месси, заработок которого составил около 76,5 миллиона евро. Тройку самых высокооплачиваемых замыкает другой игрок "Барселоны" — бразильский нападающий Неймар. За прошлый сезон он заработал 55,5 миллиона.

Список самых высокооплачиваемых наставников возглавляет португалец Жозе Моуринью — 28 миллионов евро заработка. На второй строчке оказался тренер сборной Китая Марчело Липпи с доходом в 23,5 миллиона. В тройке лидеров значится и экс-наставник французского "Пари Сен-Жермен" Лоран Блан: он заработал на 3,5 миллиона евро меньше, чем Липпи.

В недавнем рейтинге, представленном Международным центром спортивных исследований (CIES), самым дорогостоящим футболистом был назван Неймар, трансфер которого оценивается в 246,8 миллиона евро. На втором месте оказался его товарищ по команде Лионель Месси, а третье досталось французскому полузащитнику "Манчестер Юнайтед" Полю Погба.