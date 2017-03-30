TASR разрывает контракт со Sputnik под давлением властей

СУХУМ, 30 марта 2017, Пресс-служба Sputnik, — Спустя сутки после объявления о подписании соглашения, информационное агентство TASR опубликовало новость о начале процедуры расторжения контракта с информационным агентством и радио Sputnik. Новость о расторжении контракта последовала за информацией о том, что Комитет по культуре и СМИ словацкого парламента пригласил на свое заседание директора агентства TASR Ярослава Резника, чтобы он объяснил суть сотрудничества со Sputnik. Одновременно с этим крупные чешские и словацкие СМИ начали массово обвинять TASR в подписании соглашения "с прокремлевским агентством".

Комментарий пресс-службы Sputnik: "Очевидно, что ЕС планомерно отказывается от свободы слова и пытается установить диктат источников. Руководство TASR лишний раз подтвердило, что именно власти указывают, с кем дружить и с кем воевать прессе в Словакии".

Важно отметить, что на протяжении всего периода согласования контракта со Sputnik руководство TASR ни секунды не сомневалось в надежности и профессионализме Sputnik. Подтверждение тому – слова главного редактора агентства TASR, который на стадии переговоров по заключению соглашения о сотрудничестве заявлял, что "TASR всегда рад сотрудничать с надежными СМИ за рубежом".

Sputnik неоднократно подвергался ограничению законной деятельности со стороны властей в странах ЕС. Так, в ноябре 2016 года Европейским парламентом была принята резолюция «Стратегические коммуникации ЕС как противодействие пропаганде третьих сторон», которая направлена на то, чтобы ограничить деятельность таких СМИ, как Sputnik. Кроме того, страны Балтии активно препятствуют профессиональной деятельности Sputnik. Весной 2016 года сайт Sputnik Латвия был заблокирован в доменной зоне.lv якобы из-за нарушения постановления Совета ЕС об ограничительных мерах «в связи с угрозой территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». В феврале этого года стало известно, что эстонские спецслужбы рекомендовали госчиновникам отказаться от общения с сотрудниками Sputnik.

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