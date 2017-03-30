Путин согласился встретиться с Трампом в Финляндии

СУХУМ, 30 мар — Sputnik. Президент Финляндии Саули Нийнистё, выступая на форуме "Арктика — территория диалога" в Архангельске, заявил, что Хельсинки были бы рады принять президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, когда Финляндия возглавит Арктический совет, сообщает РИА Новости.

"Мы, безусловно, были бы очень рады иметь возможность провести подобный саммит", — сказал президент Финляндии.

В свою очередь Путин отметил, что готов встретиться с американским президентом в Финляндии.

"Финляндия — наш очень добрый сосед, и Финляндия имеет очень хороший опыт организации мероприятий, судьбоносных мероприятий подобного рода. Хельсинкский процесс известный — именно в Хельсинки и начался в свое время, были подписаны очень важные документы. В этом смысле Финляндия, на мой взгляд, очень подходящая страна, Хельсинки — очень подходящая площадка для организации подобных мероприятий, — заявил он. — Если это произойдет, то мы будем рады принять участие и я буду рад принять участие в таком мероприятии. Если нет, ну тогда в рамках обычных встреч подобного рода на "двадцатке", думаю, что такая встреча может состоятьс

Антироссийская карта США

На форуме президент России передал привет послу США Джону Теффту, который находился в зале.

"Во-первых, здесь американцы есть, слава богу! Вот, господин посол сидит, я вижу. Приветствую вас, господин посол", — ответил Путин на вопрос, в котором говорилось, что в зале нет американцев.

Антироссийская карта разыгрывается отдельными политическими силами в США, чтобы поднять позиции некоторых американских политиков, сообщил президент России в своем выступлении, а РФ относится к США как к великой державе, с которой хочет наладить партнерские отношения, а все "остальное — ложь и выдумки", подчеркнул он.

"Мы воспринимаем и относимся к Соединенным Штатам как к великой державе, с которой мы хотим наладить очень добрые партнерские отношения. Все остальное — ложь и выдумки в отношении России, и провокации. Все это используется для внутриполитической американской повестки дня", — сказал Путин.

"Вот эта антироссийская карта разыгрывается в интересах отдельных политических сил внутри США. С целью поднять, закрепить свои собственные позиции внутри Соединенных Штатов", — добавил российский президент.

Путин отметил, что опросы общественного мнения показывают, что в США очень много друзей России.

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Президент России Владимир Путин призвал мировое сообщество, включая США, прислушиваться друг к другу в вопросах экологии и искать компромиссы, и высказал мнение, что отношение администрации американского президента Дональда Трампа не нужно драматизировать.

"Мне кажется, нужно говорить не об озабоченности, а о поиске компромиссов", — сказал Путин в рамках Международного арктического форума, отвечая на вопрос, не вызывает ли у России озабоченность тот факт, что США могут не выполнить обязательства по исполнению Парижских соглашений.

"В свое время я очень хорошо помню, у меня были очень добрые личные отношения с господином Бушем-младшим, я знаю его позицию. Он тоже был против этих мероприятий, в том числе в рамках Киотских протоколов. В конце концов компромиссы были найдены. Я думаю, что и здесь так произойдет. Я бы ничего не стал драматизировать, не стал бы использовать эти важнейшие для всего человечества факторы для внутриполитической американской борьбы", — добавил Путин.

Президент США Дональд Трамп отменил указ своего предшественника Барака Обамы о выбросах угольных электростанций. Критики Трампа заявляют, что без регулирования выбросов, предложенного Обамой, будет сложно соответствовать Парижскому соглашению по сокращению выбросов. В свою очередь, сторонники президента заявляют, что указ Обамы еще не начинал выполняться, поскольку 28 штатов оспорили его в суде.

Россия готова к освоению Арктики с иностранными партнерами

В новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России будет включен блок современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях региона, заявил Путин.

"Эти и многие другие меры будут включены в новую редакцию государственной программы развития Арктической зоны России, речь, в частности, идет о формировании блока современных научно-технологических решений, востребованных в сложных условиях этого региона", — сказал Путин.

Он также отметил, что для востребованности и конкурентоспособности Северного морского пути необходимо сформировать максимально благоприятные условия для транспортных компаний.

Президент РФ пригласил иностранные компании "активно использовать возможности Севморпути, что позволит снизить издержки и сроки доставки грузов между Европой и Азией".

"При этом хорошо понимаем, для того чтобы этот коридор был конкурентоспособным, универсальным, востребованным для перевозки всех типов грузов — от сырья до контейнеров, необходимо сформировать для транспортных компаний максимально благоприятные условия, отвечающие самым современным международным стандартам в этой сфере", — добавил Путин.

Российский лидер, выступая на Международном арктическом форуме, заявил, что поручил правительству РФ разработать отдельную структуру по развитию Северного морского пути.

"Особое внимание уделяем и Северному морскому пути, о котором я только что сказал в начале своего выступления. Изменение ледовой обстановки, появление новых современных судов делает его практически круглогодичной артерией, во всяком случае в ближайшее время, уверен, так и произойдет, причем эффективной и надежной, имеющей огромный потенциал для российской и для глобальной экономики", — сказал Путин.

"Я уже поручил правительству проработать вопрос о создании отдельных структур, ответственных за комплексное развитие Северного морского пути и прилегающих опорных территорий, включая инфраструктуру, гидрографию, безопасность, управление и все необходимые при этом сервисы", — добавил президент.

Россия исходит из того, что в Арктике нет потенциала для конфликтов, международные нормы четко определяют права государств и служат основой для совместной работы в решении любых проблем, в том числе таких чувствительных, как разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, заявил президент России.

"Россия исходит из того, что в Арктическом регионе нет потенциала для конфликтов. Международные нормы четко определяют права как прибрежных, так и других государств, и служат прочной основой для совместной работы в решении любых проблем, в том числе таких чувствительных, как разграничение континентального шельфа в Северном Ледовитом океане, предупреждение нерегулируемых промыслов в его центральной части, замкнутой исключительными экономическими зонами Соединенных Штатов, Канады, Дании, Норвегии и России", — заявил Путин.

По его словам, Россия открыта для конструктивного сотрудничества по вопросам Арктики.

"Подчеркну, Россия открыта для конструктивного сотрудничества и создает все условия для его эффективного развития", — сказал он.

Путин также отметил, что обширная экономическая программа для Арктики рассчитана на многие годы вперед. Эта программа, со слов президента, включает более 150 проектов, инвестиции в которые оцениваются в триллионы рублей.

Российский лидер подчеркнул необходимость сохранить Арктику пространством конструктивного диалога и равноправного взаимодействия.

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"Сейчас в наши дни значение Арктики многократно возрастает. Она становится местом самого пристального внимания стран и народов — как регион, от самочувствия которого во многом зависит климат планеты, и как сокровищница уникальной природы. И, конечно, как территория с колоссальными экономическими возможностями, огромным экономическим потенциалом", — сказал Путин.

"Принципиально сохранить Арктику пространством конструктивного диалога, созидания и равноправного взаимодействия. Весомую роль в решении этой задачи призван сыграть и наш форум, посвященный такой значимой теме как "Человек в Арктике", — заявил он.

Путин также поручил министерству обороны и ФСБ обеспечить защиту национальных интересов России в Арктике.

Как пояснил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, РФ готова отвечать за безопасность тех, кто ведет с Москвой сотрудничество в Арктике.

Россия никогда не сдает позиции, когда говорит о сотрудничестве с какими-либо государствами.

"Когда мы с кем-либо сотрудничаем, мы абсолютно не делаем это на условиях сдачи позиций. У нас есть своя страна, есть Северный морской путь, есть арктический шельф, и безопасность России обеспечивается и ФСБ, и Вооружёнными силами РФ, причем не только безопасность РФ, но и Северного морского пути", — сказал Лавров журналистам.

Министр пояснил, что, когда РФ "сотрудничает с зарубежными партнерами, а президент сказал о готовности делать это и в освоении ресурсов, и в транспортных делах, мы отвечаем за безопасность тех, кто ведет с нами сотрудничество".

"Так что здесь все логично", — добавил Лавров.