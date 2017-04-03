СУХУМ, 3 апр — Sputnik. Международное информационное агентство Sputnik поздравило всех прошедших во второй тур участников из Ближнего зарубежья. Дети получили в подарок свитшоты, футболки, кружки, блокноты и многое другое. Первое, что сделали ребята – начали примерку прямо во время награждения. К концу вечера все остались довольны и поблагодарили команду Sputnik.

Напомним, что во второй тур проекта "Ты супер!" прошли Анастасия Кравченя и Дарья Чернова из Беларуси, которые растрогали жюри своими выступлениями. Также повезло и Казахстану – во второй тур шоу прошли сразу два участника – Владислав Лоскутов и Роман Корнеев. Урмат Мырсаканов из Кыргызстана не смог не очаровать жюри и также прошел дальше.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. ( 2:04 / 13.52Mb / просмотров видео: 19) Антон Девяткин Антон Девяткин Sputnik поздравил участников, прошедших во второй тур "Ты супер!"

В Армении могут гордиться своими участницами – Сабина Манвелян и Ангелина Папикян прошли дальше, собственно, как и Валерия Адлейба из Абхазии, от голоса которой пришли в восторг абсолютно все. Также прошли во второй тур Игорь Лесков из Эстонии и две исполнительницы из Азербайджана – Хошгедем Мехтиева и Парвана Алджанова.

Проект "Ты супер!" Международного информационного агентства Sputnik и НТВ даст шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Украины, Эстонии и Южной Осетии. Следите в материалах Sputnik за успехами участников и секретами шоу.