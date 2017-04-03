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Телеведущий Владимир Познер

Познер раскритиковал отношение грузин к абхазам и осетинам: грузины обиделись

© Sputnik. Екатерина Чеснокова
Новости
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Вспоминая о своих поездках в Абхазию в 70-е годы, Владимир Познер в интервью телекомпании "Имеди" раскритиковал действия Тбилиси в отношении Южной Осетии и Абхазии.

СУХУМ, 3 апр – Sputnik. Владимир Познер в интервью грузинскому телеканалу "Имеди" рассказал о том, что часто бывал в Абхазии в 1970-х годах, и был свидетелем "страшных отношений" между грузинами и абхазами. Познер вспомнил, что грузины называли абхазов "неполноценными", и говорили, что "они еще не спустились с деревьев", из-за чего между представителями двух народов случались драки, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Журналист также обсудил военные действия Грузии в отношении Южной Осетии. Владимир Познер подчеркнул, что власти Грузии в лице Михаила Саакашвили "не должны были первыми открывать огонь".

 "Саакашвили хотел заблокировать Рокский тоннель (связывает Южную Осетию с Россией- ред.) и надеялся, что НАТО придет на помощь", – добавил он.

Познер также раскритиковал политику НАТО по отношению к России.  В грузинских СМИ и социальных сетях люди называют Владимира Познера "плохой личностью" и обвиняют в "российской пропаганде". Сам журналист отказался отвечать на критику и "оставил это на совести тех, кто так говорит".

 



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