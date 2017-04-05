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СК РФ. Архивное фото

Исполнителя теракта в Петербурге установили: его связи с ИГ проверяет СК

© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (19)
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Следственному комитету поручили проверить все данные об Акбаржоне Джалилове, исполнителе теракта в Санкт-Петербурге, в том числе отработать его связи с возможными соучастниками из террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. В доме, где жил исполнитель теракта в Санкт-Петербурге Акбаржон Джалилов провели обыск, сказала журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко после оперативного совещания главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина, сообщает РИА Новости.

"Точно установлено место жительства Акбаржона Джалилова, совершившего, по данным следствия, взрыв в вагоне метро. В его жилище уже проведен обыск. На изъятых с камер наружного наблюдения видеозаписях зафиксирован момент выхода подозреваемого из дома с сумкой и рюкзаком", — сказала Петренко.

По ее словам, Бастрыкин закончил проводить оперативное совещание в 0.30 мск, на котором было заслушаны промежуточные результаты расследования теракта в метро Санкт-Петербурга. В работе совещания также приняли участие представители оперативных подразделений ФСБ и МВД России.

Теракт в питерском метро
Теракт в питерском метро

"Председателю СК России доложено об объеме проведенных следственных действий. К настоящему моменту допрошено более 40 человек из числа очевидцев, сотрудников метрополитена и членов поездной бригады. Изъято большое количество предметов, записей с камер видеонаблюдения, которые подробно изучаются следователями и тщательно анализируются экспертами и криминалистами", — добавила Петренко.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (19)


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