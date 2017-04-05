Диетолог: хочешь сбросить вес, ешь после шести

"Не есть после шести" — одна из главных заповедей многих, кто пытается сбросить лишний вес. И самое распространенное заблуждение, уверена диетолог Светлана Кашицкая. "Это правило может работать только в одном случае — если вы готовы всю жизнь его придерживаться", — рассказала Sputnik Беларусь диетолог Светлана Кашицкая.

По словам диетолога, многие отмечают хорошее снижение веса, если не едят после 18 или даже 17 часов.

"У меня была одна знакомая, которая не ела после 16, а до этого времени позволяла себе даже колбасу и торты. Строго придерживаясь этого правила, ей удалось снизить вес на 20 килограммов. Но через полгода, достигнув нужного результата, она вернулась к прежнему режиму питания, а вскоре и к прежнему весу — другой ситуации не может быть", — диетолог уверена, что одними запретами себя в порядок не приведешь.

Худеть надо не на запретах, а полностью пересмотрев правила своего питания и образа жизни, а главное — выявив причину набора веса у себя. Гормон, без которого не похудеешь. Итак, если вы не готовы на всю жизнь закрыть для себя холодильник после 18:00, надо искать другие варианты. Тем более что Светлана Кашицкая как диетолог всегда выступает против жестких ограничений и продолжительный пауз в еде. По ее словам, если наш организм не получает пищи больше 10 часов, в нем останавливается выработка важного фермента — липопротеинкиназы. И если его вырабатывается недостаточно, все, что будет съедено, потом прямиком отправится в жир.

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"Все мы знаем, что дети ночью растут. С 23:00 часов до 1:00 в нашем организме особенно активно вырабатывается соматотропный гормон. В детстве он помогает нам расти. Одна из основных функций его во взрослом возрасте — жиромобилизующая", — объяснила Кашицкая.

Дело в том, что во время сна человек не питается, и организм включает запасной путь питания — жировой. Если на протяжении бодрствования организм питается углеводами и аминокислотами, то во время сна — в основном, жирными кислотами. Расщепление подкожной жировой клетчатки и поступление в кровь триглицеридов обеспечивается соматотропином. А для того, чтобы организм сформировал гормон, ему необходимо получить сырье — жиры, лецитин и главный строительный материал — белок.

Организм должен расщепить белковую пищу на различные аминокислоты, из которых будет строить то, что сочтет нужным — гормоны, ферменты. И если он испытывает белковое голодание долгое время, он станет расходовать свои собственные белки.

Вечерний перекус — только белок и овощи

Правда, тот факт, что кушать после 18.00 все-таки нужно, отнюдь не означает, что есть надо все подряд. Есть такое традиционное заблуждение, что лучше всего скушать что-нибудь легкое — фруктик или сырок, например. Это одна из самых распространенных ошибок, которая не дает возможности похудеть. "На любой углевод, который вы съедаете — будь то морковка или шоколад, в организме поднимется уровень сахара. Он ответит на него выработкой инсулина — гормона, который регулирует уровень сахара в нашей крови. Но инсулин блокирует выработку соматотропного гормона.

Поэтому если вы съели на ночь яблочко — вы блокировали сжигание жира тем, что вы вызвали выброс инсулина. И в эту ночь вы уже так эффективно не похудеете", — констатировала диетолог. Маленький эксперимент для похудения. Для того чтобы проверить, работает ли это правило, можно провести небольшой эксперимент. Не кушайте вечером фрукты. Отдайте предпочтение белковой пище — творогу, йогурту, отварному филе курицы или индейки, подойдут и молочные продукты — кефир, ряженка, простокваша. Перед сном взвесьтесь.

За ночь с дыханием и потом женский организм может выделять до 100 граммов жидкости (для мужского эти цифры чуть больше — Sputnik). После утреннего туалета в той же одежде, в которой взвешивались вчера, встаньте на весы. Если накануне вы все сделали правильно, на весах будет четкий минус. Скорее всего, цифра будет не слишком грандиозная. Но это то, что ваш организм реально сбросил за ночь.

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Впрочем, чтобы эксперимент удался, есть и еще одно условие — лечь спать надо вовремя. Предаться объятиям Морфея желательно до 24:00, а лучше — до 23:00. Соматотропный гормон выделится в нужном количестве, только если вы ляжете спать не слишком поздно. Иначе он не выработается в достаточном количестве.

Если вы вовремя уснули и у вас в полном объеме выделился нужный гормон, он может продолжать работать еще и утром — вот почему некоторые по утрам кушать не хотят. "При условии, что с вечера вы скушали нужное количество белка, можете не спешить завтракать, если с утра нет аппетита. Организм продолжает свою работу. А если в такое время еще и потренироваться — то жиросжигание пойдет еще эффективнее. Но не все люди могут тренироваться натощак", — заключила Светлана Кашицкая.