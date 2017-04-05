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Президент РФ В.Путин. Архивное фото.

Путин: каждая из стран СНГ - потенциальный объект атак террористов

© Sputnik. Алексей Дружинин
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Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (19)
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В вагоне метро на станции "Сенная площадь" в Санкт-Петербурге в понедельник 3 апреля прогремел взрыв.

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Теракт в Петербурге подтверждает, что каждая из стран СНГ может быть потенциальным объектом террористических атак, заявил президент России Владимир Путин, сообщает РИА Новости.

"Мы видим, что ситуация, к сожалению, не улучшается. И самое лучшее подтверждение этому – недавние трагические события в Санкт-Петербурге. В результате террористического акта погибли люди, много пострадавших", — сказал Путин на встрече с руководителями органов безопасности стран СНГ.

СК РФ. Архивное фото
© Sputnik. Рамиль Ситдиков
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"Мы знаем, что каждая из наших стран, практически каждая, является возможным, потенциальным объектом террористических атак. Много и других угроз для наших стран", — добавил президент.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.

Темы:
Взрыв в метро Санкт-Петербурга (19)

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