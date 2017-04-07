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Архивное фото пресс-секретаря президента РФ Дмитрий Песков

Песков: Путин считает, что удары США по Сирии ухудшают отношения с РФ

© Sputnik. Сергей Гунеев
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США выпустили более 50 ракет по многочисленным целям на сирийском аэродроме, есть жертвы.

СУХУМ, 7 апр — Sputnik. Ракетные удары США по Сирии наносят урон отношениям с РФ, создают серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с терроризмом, считает Владимир Путин, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Ракетный удар США по аэродрому в Сирии
© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via
Более 50 ракет выпустили США по аэродрому в САР: есть жертвы

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Советник президента США по национальной безопасности генерал Герберт Макмастер заявил, что Вашингтон предприняли усилия, чтобы при ударе по аэродрому не было жертв среди военнослужащих РФ в Сирии. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

"Этот шаг Вашингтона наносит существенный урон российско-американским отношениям, и без того находящимся в плачевном состоянии", — сказал Песков журналистам, комментируя авиаудар США.

"А главное, как считает Путин, этот шаг не приближает нас к конечной цели в борьбе с международным терроризмом, а, наоборот, создает серьезное препятствие для создания международной коалиции по борьбе с ним и эффективному противодействию этому всемирному злу, что, кстати говоря, президент США Дональд Трамп провозгласил как одну из главных задач еще во время своей предвыборной кампании", — подчеркнул Песков.



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