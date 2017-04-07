Эксперты: США готовятся к большой войне

Корреспондент Sputnik Лев Рыжков спросил у ведущих российских экспертов, как будет развиваться ситуация в этой ближневосточной стране, ждать ли конфликта РФ и США. И главное — не развиваются ли события по иракскому сценарию десятилетней давности, когда мифическое химоружие стало причиной войны США и союзников против правительства Саддама Хуссейна?

© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via Более 50 ракет выпустили США по аэродрому в САР: есть жертвы

Мир на грани

"Это война, — считает политолог и журналист Максим Шевченко. — Серьезная, большая война, которая может охватить весь мир. Трамп ставит всех на место. Да, Сирия – союзник России. Там находятся российские войска. И он проверяет, как отреагирует Москва и Тегеран? Вмешаются ли? Объявлять войну Америке – это безумие, понятно. Не объявлять войну Америке, делать вид, что ничего не было – значит, политики просто мелют воздух языком".

Главной целью ракетного удара, по мнению эксперта, является не Асад, а движение Хезболла.

"Если бы бойцы Хезболлы не пришли на помощь Асаду, то он давно бы проиграл эту войну, говорит Максим Шевченко. — США готовятся к большой войне, к большому вторжению и хотят сейчас показать этим бессмысленным ударом, что никто ничего против них не сделает. Что они хотят – то и будут творить. Трамп просто показывает России ее место".

По мнению Шевченко, сегодняшняя ситуация не похожа на предысторию вторжения США в Ирак — в этом ближневосточном государстве не было российских войск. А в Сирии они есть.

Авантюризм и невежество?

По мнению руководителя Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений РАН Алексея Арбатова, российско-американские отношения в настоящий момент подвергаются серьезному испытанию.

"Эти отношения в последнее время резко улучшились, потому что все радовались приходу Трампа, — говорит Алексей Арбатов. — И президент России сказал, что мы очень ждали, надеялись и верили в его победу. А если вы верите в победу кого-то, то это уже о многом говорит. Россияне верили, когда никто, кроме нас, не верил. И вот Трамп победил. И пришел президент, мягко выражаясь, не осведомленный ни о международных отношениях, ни о международном праве. Он способен на резкие, непредсказуемые, даже, я бы сказал, террористические действия".

Поспешный удар по Сирии, фактическая война против ее правительства и расширение этой войны на третью страну, чего американцы до сих пор не делали, по мнению эксперта, – безусловная авантюра.

"В то же время я считаю, что российский ответ – а именно приостановление действия меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии – это неадекватный и неправильный ответ, считает Алексей Арбатов. — Нельзя усугублять эту ситуацию. Можно было бы ответить другим способом – и политическим, и даже военным. Можно было бы даже нанести даже удар по "умеренной" оппозиции, которую поддерживают США и их союзники. Но отмена этого меморандума создает опасность вооруженного конфликта между Россией и США, от которого никто не выиграет".

Сходство с ситуацией в Ираке, по мнению эксперта, поверхностное, но ситуативно различное.

"Тогда химическое оружие искала группа инспекторов по резолюции ООН, — анализирует Алексей Арбатов. — Сейчас применение химического оружия не вызывает сомнения. Вопрос только: кто его применил? Вот в этом должна быть суть расследования. А то, что американцы хотели бы свержения Башара Асада, точно так же, как они хотели свержения и Хуссейна, и Каддафи – в этом нет сомнения. Они и не скрывают этого. Это уже много лет их цель".