Антивоенная коалиция: удар по Сирии создает угрозу ядерной войны

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. Действия США в Сирии могут привести к "катастрофической эскалации" конфликта в регионе и "ядерной войне", заявили в Объединенной национальной антивоенной коалиции США (UNAC), сообщает РИА Новости.

"Трамп и его теперь уже двухпартийная когорта "Сначала бомби, а потом задавай вопросы!" разжигают то, что может стать катастрофической эскалацией напряженности в регионе и создать угрозу ядерной войны", — говорится в заявлении организации в связи с ракетным ударом США.

"Ни Трамп, ни какое-либо американское правительственное агентство не представило доказательств того, что правительство сирийского президента Башара Асада использовало нервнопаралитический газ зарин во время своих бомбардировок ИГ ("Исламское государство"), "Аль-Каиды" (запрещены в РФ — ред.) или любых других "повстанческих" группировок в сирийской провинции Идлиб", — отмечают в UNAC.

© Sputnik. Томас Тхайцук МИД Абхазии осудил ракетный удар США по Сирии

В организации также полагают, что в будущем бомбардировка Сирии может использоваться для торга по будущему страны и повышению влияния США, особенно в послевоенный период восстановления. В то же время борьба с ИГ и другими террористическими группировками отойдет на второй план по сравнению с задачей отстранения Асада от власти.

В UNAC опасаются, что последние действия США могут стать началом новой "империалистической войны" в Сирии и регионе.

Также в организации критикуют освещение событий ведущими американскими СМИ.

"Корпоративные медиа в апогее единодушно бьют в барабаны войны, а затем рукоплещут бомбардировке, не имея ни малейшего желания, не говоря уже о требовании, расследовать какие-либо факты, которые бы поддержали их рефлекторную поддержку чудовищных действий Трампа", — пишут активисты.

По их словам, вместо этого такие СМИ начинают активно публиковать "трагические фотографии раненых и страдающий детей, сопровождая это бездоказательными утверждениями, что за это несет ответственность сирийское правительство".

В ночь на пятницу США нанесли удар крылатыми ракетами с кораблей по аэродрому в Сирии Шайрат в провинции Хомс, бездоказательно утверждая, что с него была проведена химическая атака в провинции Идлиб. Губернатор Хомса сообщил, что погибли семь человек: пятеро военных и двое гражданских из деревни, расположенной у авиабазы. По данным Минобороны России, двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли, и шесть получили ожоги при тушении пожаров. Сирийские вооруженные силы заявили, что погибли десять сирийских военнослужащих.