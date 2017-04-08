Летчик-космонавт Георгий Гречко скончался на 86 году жизни

СУХУМ, 8 апр — Sputnik. В ночь на 8 апреля на 86-м году жизни скончался летчик-космонавт СССР, дважды Герой Советского Союза, инженер и космонавт Георгий Михайлович Гречко, сообщается на сайте журнала "Новости космонавтики".

Георгий Гречко родился 25 мая 1931 года в Ленинграде. После окончания в 1955 году Ленинградского военно-механического института работал инженером, старшим инженером, начальником группы ОКБ-1. Участвовал в разработке первых советских спутников и межпланетных станций. 23 мая 1966 годабыл зачислен в 731-й отдел ЦКБЭМ начальником группы кандидатов в космонавты-испытатели ЦКБЭМ, а 27 мая 1968 года приказом министра общего машиностроения был зачислен в отряд космонавтов ЦКБЭМ.

Космонавт Гречко совершил три космических полета. Первый – с 11 января по 9 февраля 1975 года в качестве бортинженера КК "Союз-17" и первой основной экспедиции на ДОС-4 "Салют-4", вместе с А.А. Губаревым. Второй, рекордный для своего времени, – с 10 декабря 1977 по 16 марта 1978 года в качестве бортинженера КК "Союз-26" и первой основной экспедиции на ДОС-5 "Салют-6" вместе с Ю.В. Романенко. Третий – с 17 по 26 сентября 1985 года в качестве бортинженера КК "Союз-Т-14" (старт) и "Союз-Т-13" (посадка) в период пересменки ЭО-4 на станции "Салют-7".

С мая 1986 года Гречко работал в Институте физики биосферы РАН, оставаясь до марта 1992 года космонавтом-исследователем этого учреждения, а после – научным сотрудником. Защитил степени кандидата технических (1967) и доктора физико-математических наук. Оставил замечательные, наполненные фирменным юмором и теплотой мемуары "Космонавт №34. От лучины до пришельцев".