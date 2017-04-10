Золотой прииск в Т-54: британец нашел слитки золота в советском танке

СУХУМ, 9 апр — Sputnik. Британский коллекционер Ник Мид обнаружил золотые слитки на сумму более двух миллионов фунтов стерлингов(более 140 миллионов рублей) в топливном баке танка Т-54, который он купил на сайте eBay, сообщает The Sun.

Желая пополнить свою коллекцию из 150 боевых машин, Ник Мид приобрел советский танк на сайте за 30 тысяч фунтов стерлингов (около 2 миллионов рублей), а когда начал разбирать машину, обнаружил пять золотых слитков. Коллекционер и его механик были потрясены.

По мнению Ника, слитки были награблены иракскими солдатами в Кувейте во время войны в Персидском заливе.

"Мы не знали, что делать. Невозможно просто взять пять золотых слитков и обменять их на деньги. Мы решили позвонить в полицию", — сказал коллекционер.

Полиция забрала золото и перевезла на хранение в Лондон, дальнейшая судьба слитков пока неизвестна.



