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Анатолий Ильич Бибилов

Анатолий Бибилов победил на выборах президента Южной Осетии

© Sputnik. Наталья Айриян
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В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум по переименованию республики в Государство Алания.

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. Центризбирком Южной Осетии объявил предварительные итоги выборов президента. По результатам обработки бюллетеней, за исключением Дзауского района и участков в Северной Осетии, победу одерживает спикер парламента Анатолий Бибилов, набравший 57,9% голосов пришедших на выборы граждан, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Действующий президент набрал 30%. Третий кандидат, сотрудник КГБ Алан Гаглоев набрал 11,01%. Против всех проголосовало 1,32%.

Окончательные итоги ЦИК предоставит в течение пяти дней со дня голосования. В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум по переименованию республики в Государство Алания. Всего было открыто 77 избирательных участков, пять из них — на территории России. Порог явки составляет 50% плюс один голос. Для победы кандидату необходимо набрать более 50% голосов.




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