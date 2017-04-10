За переименование в Государство Алания проголосовали жители Южной Осетии

СУХУМ, 10 апр — Sputnik. За переименование Южной Осетии в Государство Алания проголосовали 78% граждан республики, имеющих право голоса, сообщила глава Центризбиркома Белла Плиева. По ее словам, против переименования высказались 20% проголосовавших. В воскресенье в Южной Осетии прошли выборы президента и референдум по переименованию республики в Государство Алания, сообщает Sputnik Южная Осетия.

Гражданам было предложено проголосовать за поправки в часть 1 статьи 1 Конституции РЮО, изложив ее в следующей редакции: "Республика Южная Осетия — Государство Алания — суверенное демократическое правовое государство, созданное в результате самоопределения народа Республики Южная Осетия. Названия Республика Южная Осетия и Государство Алания равнозначны".

Согласно конституционному закону "О референдуме Республики Южная Осетия" плебисцит признается состоявшимся при явке более половины избирателей. Решение по вынесенным на голосование вопросам считается принятым, если за них проголосуют более половины граждан республики, пришедших на участки. Оно вступает в силу со дня официального опубликования ЦИК, является общеобязательным и не нуждалось в дополнительном утверждении.