Уязвимый мир: Трамп не стал гарантом безопасности

СУХУМ, 11 апр — Sputnik. По результатам опроса жителей разных стран на трех континентах, президентство Трампа большинство оценивают с позиции, что мир стал более уязвим, чем в предыдущие годы.

Наиболее скептичное отношение к президентству Трампа в Германии. Там 72% населения считают, что мир с Дональдом Трампом стал более уязвимым, наименьшее – в США, там с немцами согласны только 45% населения.

Во Франции то, что мир стал менее безопасным после избрания нового президента Америки считают 64% опрошенных, в Бразилии – 60%, в Великобритании – 55%, в Турции — 52%, в Италии – 49%.

Среди тех, кто считает мир более стабильным с Трампом, лидирует Америка. Там так считают 28% опрошенных, В Бразилии и Италии количество оптимистов равняется 13%, в Великобритании и Турции – 11%, в Германии – 8%, во Франции – 6%.

Сторонники стабильного мира, безопасность которого не зависит от президента Америки, преобладают в Италии, их там 32%. Чуть меньше таких людей в Турции – 28%, Великобритании – 25% и во Франции – 21%. В Бразилии так считают 19% респондентов, в США – 17%, в Германии 13%.

Трамп не стал гарантом безопасности

Затруднилось ответить на этот вопрос примерно равное количество респондентов, от 7% до 10% в разных странах.

В опросе приняли участие более семи тысяч респондентов из семи стран разных возрастов. Опрашивали примерно по тысяче человек в каждой стране.