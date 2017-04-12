На месте взрыва в Дортмунде нашли письмо: автор признался в атаке на "Боруссию"

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Взрывные устройства у автобуса были направлены на футбольную команду "Боруссия", сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

© REUTERS/ Kai Pfaffenbach Livepic Три взрыва прогремели возле автобуса футбольного клуба "Боруссия Дортмунд"

"Мы допускаем, что это атака была направлена на команду "Боруссия", — заявил глава полиции Дортмунда Грегор Ланге. Он добавил, что полиция не исключает любых поворотов в расследовании.

"Боруссия" во вторник в Дортмунде должна была сыграть с "Монако" в рамках 1/4 финала Лиги чемпионов. Чуть менее чем за час до игры СМИ сообщили о взрыве около автобуса хозяев, направлявшегося на стадион. Позже полиция города подтвердила эту информацию и сообщила, что рядом с автобусом произошли три взрыва. Футболист "Боруссии" Марк Бартра был доставлен в больницу с порезами руки от осколков стекла.

Ранее полиция Дортмунда заявила, что, по предварительным данным, "при атаке были использованы серьезные взрывчатые вещества". В пресс-релизе полиции сообщили, что "взрывчатка могла быть спрятана в ограждении возле автомобильной стоянки".