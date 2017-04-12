"Кивают, как китайские болванчики": Путин о реакции НАТО на удары США по Сирии

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Cоюзники по НАТО кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит, заявил президент России Владимир Путин, комментируя ракетный удар США по сирийской авиабазе, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Мир 24".

Президент РФ подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт", — заявил Путин.

Российский лидер подчеркнул, что без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, но несмотря на это явное нарушение международного права, "все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать". По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали совершенно надуманный предлог для ввода войск в Афганистан.

"Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ — ред.) так же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", — заключил Путин.

Вашингтон и его союзники по коалиции возложили на армию Сирии ответственность за якобы применение химического оружия в провинции Идлиб 4 апреля. США, не продемонстрировав никаких доказательств этого и не прислушавшись к призыву России провести тщательное расследование, прежде чем обвинить Дамаск в химатаке, в ночь на 7 апреля нанесли удар по сирийской военной базе. При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.