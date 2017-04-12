Москва и Вашингтон надеятся на открытый диалог

СУХУМ, 12 апр – Sputnik. Встреча Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона в закрытом для прессы режиме прошла в Москве, сообщает РИА Новости.

Затем главы внешнеполитических ведомств провели встречу в расширенном составе.

Открывая переговоры, Лавров подчеркнул, что у Москвы немало вопросов к недавним заявлениям США по двусторонним вопросам и международным проблемам.

Министр также назвал визит Тиллерсона в Москву своевременным, это хорошая возможность прояснить перспективы взаимодействия.

© Sputnik. Владимир Астапкович Политолог: госсекретаря США Тиллерсона в Москве ждет холодный прием

По словам главы МИД РФ, Москва считает непродуктивным замыкаться в рамках закрытых альянсов.

"Эта позиция не раз доводилась до наших американских коллег и хорошо известна в Вашингтоне, в том числе и вам", — сказал Лавров.

В свою очередь, Тиллерсон выразил надежду на то, что его встреча с Лавровым будет способствовать открытому диалогу РФ и Соединенных Штатов.

Он отметил, что американская сторона надеется, что встреча с Лавровым "предоставит возможность объяснить и выразить те точки, по которым мы с вами различаемся во мнениях, для того чтобы сузить эти точки различия и пояснить позиции и взгляды друг друга".

Он также добавил, что на встрече предполагается обсудить "целый ряд очень широких и очень важных вопросов".

В ходе переговоров Лавров также подчеркнул, что Москва подтверждает возможность сотрудничества с США на конструктивной и равноправной основе.