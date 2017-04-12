"Кто вас воспитывал?": Лавров приструнил американских журналистов

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Сергей Лавров указал на пробелы в воспитании американским журналистам, которые попытались выкрикивать вопросы перед началом встречи российского министра с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, сообщает Sputnik Узбекистан.

© Sputnik. Sergey Guneyev Москва и Вашингтон надеятся на открытый диалог

"Правда ли, что вы поддерживаете правительство Сирии? Как вы можете прокомментировать вчерашние заявления Белого дома?" — спросила одна корреспондентка. "Есть ли у вас ответ на вчерашние заявления Белого дома?" — выкрикнула другая.

"Кто вас воспитывал? Кто учил вас манерам?" — ответил на это Лавров. Затем российский министр произнес свою речь, передал слово Тиллерсону и, обратившись к американской журналистке, сказал: "Теперь можете кричать". Та улыбнулась и ответила: "Спасибо". Однако ее коллеги, видимо, не поняли иронии и начали вновь выкрикивать вопросы.

Кроме того, Дмитрий Песков заявил, что есть определенная вероятность, что глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон могут доложить о результатах переговоров президенту России Владимиру Путину.

"Что касается встречи, то вы знаете, что идут переговоры министра иностранных дел РФ и госсекретаря. Если в течение дня посчитают целесообразным доложить об итогах этих переговоров главе государства, мы вас проинформируем соответствующим образом… Определенная вероятность есть", — сказал Песков, отвечая на вопрос о возможной встрече президента РФ с госсекретарем США.