Трамп: поддержка Россией Асада - "плохо для человечества"

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Дональд Трамп заявил, что поддержка Россией президента Сирии Башара Асада – плохо для России, мира и всего человечества, сообщает РИА Новости.

"(Президент России Владимир) Путин поддерживает человека (президента Сирии Башара Асада — ред.), который является по-настоящему плохим человеком. Я думаю, что это очень плохо для России. Я думаю, что это очень плохо для человечества. Это очень плохо для нашего мира", — сказал Трамп в интервью Fox Business.

Трамп подчеркнул, что если бы Россия не поддерживала режим Асада, которого он назвал "животным", "проблем бы не было".

При этом он назвал необходимым удар США по военной базе сирийских правительственных сил Шайрат, осуществленный на прошлой неделе, и заявил, что это должна была сделать еще предыдущая администрация Барака Обамы. Однако Трамп сказал, что США "не пойдут в Сирию". Он никак не пояснил эти слова.

Сравнения с Гитлером

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сравнил президента Сирии Башара Асада с Гитлером, за что ему пришлось позже извиниться.

"Мы не использовали химическое оружие даже во Второй мировой войне… Даже Гитлер не опустился до использования химического оружия", — сказал он на брифинге для журналистов, в очередной раз обвинив в химатаке в Идлибе сирийские власти и лично президента Башара Асада.

Позже Спайсер назвал свои слова "бестактными".

Российский сенатор Константин Косачев, комментируя слова Спайсера, заявил, что после таких заявлений усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой.

"Когда в Вашингтоне говорят о том, что "даже Гитлер не использовал химическое оружие", или, например, предлагают России обменять поддержку Асада на членство в G7, в геометрической прогрессии усиливаются сомнения в адекватности тех, кто сейчас руководит Америкой", — написал Косачев на своей странице в Facebook.

Трамп обвинил РФ в создании проблем в Сирии и обозвал Асада

Китайские болванчики

Большинство стран Запада поддержали решение президента США Дональда Трампа нанести удар по сирийской авиабазе. В России с такой позицией не согласны и призывают, прежде чем делать выводы о причастности режима Асада к химатаке, провести международное расследование.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что союзники США "кивают как китайские болванчики", ничего не анализируя. Он подчеркнул, что доказательств применения сирийскими войсками химоружия нет, а нарушения международного права есть.

"Как отреагировали союзники по НАТО? Все кивают, как китайские болванчики, не анализируя ничего, что происходит. Где доказательства применения сирийскими войсками химического оружия? Нет. А нарушения международного права есть. Это очевидный факт", — заявил Путин в интервью телеканалу "Мир 24", комментируя ракетный удар США по Сирии.

Российский лидер подчеркнул, что без санкции Совета Безопасности ООН наносится удар по суверенной стране, но, несмотря на это явное нарушение международного права, "все согласны, принимают и начинают кивать и поддерживать". По его словам, так было и в 2003 году, когда использовали совершенно надуманный предлог для ввода войск в Афганистан.

"Страна разрушена, кстати говоря, именно после этого начался бурный рост террористических различных организаций, движений, возникла ИГИЛ (террористическая группировка "Исламское государство", запрещена в РФ) та же самая, другие организации. Все это знают, все это понимают, но опять наступают на те же самые грабли", — заключил Путин.

Визит Тиллерсона не отменили, чтобы понять США

Визит в Россию госсекретаря США Рекса Тиллерсона не был отменен, несмотря на американские удары по Сирии, потому что Москва хочет понять позицию Вашингтона по ключевым международным проблемам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Тиллерсон прибыл в Москву 11 апреля, 12 апреля он проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Потому что нужно понять, какова стратегия этой страны", — сказала она в эфире телеканала "Дождь".

© REUTERS/ Ford Williams/Courtesy U.S. Navy/Handout via Более 50 ракет выпустили США по аэродрому в САР: есть жертвы

"По-моему, никому сейчас ничего не понятно… Нам непонятно, что они будут делать в Сирии. И не только нам. Никому не понятно, что они будут делать на Ближнем Востоке, потому что Ближний Восток — очень сложный регион, извините за эту банальность. Никому не понятно, что они будут делать с Ираном. Никому не понятно, что они будут делать с Афганистаном. Извините, я про Ирак еще не сказала… Никто не понимает, что они будут делать с Северной Кореей… До ближайшего времени мало кто понимал, что они будут делать с НАТО", — уточнила Захарова.

Это же, по ее словам, относится и к двусторонним отношениям Москвы и Вашингтона.

"Конечно, для нас принципиально важным является вопрос, как американцы видят российско-американские отношения, потому что, честно говоря, мы прошли разные стадии, и я думаю, что уже нужно сделать выводы определенные, нужно сделать какую-то работу над ошибками. Поэтому, как они видят развитие этих отношений, насколько они заинтересованы и какова стратегия — это тоже очень важный вопрос", — подчеркнула дипломат.

Накануне визита в Москву Рекс Тиллерсон принял участие во встрече глав МИД стран G7 в итальянской Лукке, где заявил, что в интересах РФ будет координироваться с США по Сирии, а не поддерживать "ненадежного партнера" (президента Сирии Башара Асада — ред.). Многие СМИ восприняли эти высказывания госсекретаря как ультиматум Москве.

Мария Захарова на это ответила, что не рассматривает эти слова как некий ультиматум.

"Мне кажется, все уже давно поняли, что к нам с ультиматумами ездить бесполезно, это просто контрпродуктивно", — подчеркнула официальный представитель МИД РФ.