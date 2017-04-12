Сергей Лавров приедет в Абхазию с рабочим визитом 18 апреля

СУХУМ, 12 апр — Sputnik. Глава МИД РФ Сергей Лавров посетит 18-19 апреля Абхазию с рабочим визитом, сообщила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова. Об этом сообщает РИА Новости.

"Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18-19 апреля посетит Абхазию с рабочим визитом. 18 апреля глава МИД РФ примет участие в торжественной церемонии официального открытия нового комплекса зданий Посольства России в Абхазии. 19 апреля в Сухуме пройдут переговоры Сергея Лаврова с президентом Республики Абхазия и министром иностранных дел этой страны", — сказала она на брифинге в среду.

По словам Захаровой, в ходе переговоров планируется обменяться мнениями по ключевым вопросам повестки дня двусторонних отношений, а также по тематике укрепления международных позиций Абхазии и координации российско-абхазского внешнеполитического взаимодействия.

"Визит главы МИД России в Республику Абхазия призван придать дополнительный импульс развитию российско-абхазских отношений, базирующихся на принципах союзничества и стратегического партнерства, а также упрочить сотрудничество между внешнеполитическими ведомствами наших стран", — сообщила официальный представитель МИД РФ.