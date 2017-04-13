Мадуро заявил о попытке засады на него

СУХУМ, 13 апр – Sputnik. Николас Мадуро заявил в среду о попытке подготовки засады, направленной против него, во время поездки в город Сан-Феликс, сообщает РИА Новости со ссылкой на портал Universal.

Протестующие забросали машину Мадуро различными предметами и выкрикивали оскорбления в его адрес, когда он передвигался на военном джипе и приветствовал своих сторонников в Сан-Феликсе.

"Некоторые там сошли с ума, говоря глупости, они готовили засаду, и народ не дал ее организовать", — заявил Мадуро.

Глава государства поблагодарил своих спасителей из числа народа за любовь и поддержку. Он вспомнил также о 15-ой годовщине попытки госпереворота против занимавшегог тогда пост президента Уго Чавеса, которая закончилась фиаско. "Это те же самые люди, у них остаются те же самые цели, и есть тот же народ, который им противостоит и их побеждает", — отметил глава Венесуэлы.

12 апреля 2002 года Чавес был свергнут в результате государственного переворота, однако уже через два дня благодаря помощи своих сторонников и верных частей армии вернул себе власть.