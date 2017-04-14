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Пентагон.

Пентагон о возможном ядерном ударе США по КНДР: рассматриваем все варианты

© AFP/
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В американских СМИ появилась информация о том, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. Разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания в ближайшие дни.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Все возможные варианты рассматриваются, заявила представитель минобороны США, отвечая на вопрос о возможном ударе по КНДР, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.

"Командный состав всегда рассматривает полный спектр вариантов в непредвиденных обстоятельствах", — заявила агентству представитель Пентагона Дана Уайт, отметив, что США подтверждают свои обязательства по защите союзников, включая Южную Корею и Японию.

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Уайт отказалась от дальнейших комментариев.

Ранее телеканал NBC со ссылкой на источники в разведке сообщил, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.

За неделю, прошедшую после очередного ракетного испытания КНДР, тема возможного нанесения США удара по КНДР стала главным вопросом обсуждения в мире и в Азии. Президент США Дональд Трампа заявил ранее, что рассматриваются все варианты воздействия на КНДР.

Ранее сообщалось, что США направили к берегам Корейского полуострова ударную авианосную группировку во главе с авианосцем "Карл Винсон". КНДР, как и во многих случаях ранее, пригрозила США ядерным ударом.



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