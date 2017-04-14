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Певица Юлия Самойлова

Эрнст: Самойлова примет участие в "Евровидении" в 2018 году

© Sputnik. Алексей Филиппов
Новости
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Певица из России Юлия Самойлова не примет участие в "Евровидении - 2017", так как Служба безопасности Украины запретила ей въезжать на территорию страны сроком на три года.

СУХУМ, 14 апр — Sputnik. Юлия Самойлова примет участие в конкурсе "Евровидение-2018", заявил гендиректор "Первого канала" Константин Эрнст 14 апреля, сообщает РИА Новости.

"Это выбор Европейского вещательного союза, потому что они являются организаторами конкурса и, мне кажется, они в первую очередь должны следить за соблюдением правил, которые предусматривают, что сторона, которая проводит конкурс, может вводить ограничение на участие. Мы обговаривали это с Европейским вещательным союзом, они знают, что от России будет участвовать Юлия Самойлова", — сказал Эрнст, отвечая на вопрос журналистов, будет ли Самойлова участвовать в конкурсе в 2018 году.

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией.

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Пресс-служба президента Украины
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Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. "Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", —  заявила Делтенре.

За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу.

Европейский вещательный союз предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения-2017".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с запретом Самойловой въезда в Украину для участия в "Евровидении", заявил, что вызывает сожаление неспособность организаторов конкурса заставить Киев соблюсти правила проведения мероприятия.

"Выразить сожаление. Выразить также сожаление с тем, что организаторы "Евровидения" оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", — сказал Песков.

Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

Подготовка к конкурсу "Евровидение-2017" сопровождалась скандалом из-за отказа допустить российскую конкурсантку Юлию Самойлову. Служба безопасности Украины на три года запретила ей въезд в страну после выступлений в Крыму, который Киев до сих пор считает своей территорией. 

Здание правительства Украины в Киеве
© Sputnik. Стрингер
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Глава Европейского вещательного союза Ингрид Делтенре заявила, что глубоко сожалеет о том, что "Евровидение" используют для политических игр. Конкурс должен радовать миллионы людей и объединять их вместе, он не для того, чтобы настраивать их друг против друга", —  заявила Делтенре. За всю историю конкурса не было случая, чтобы какую-то страну не допускали к конкурсу. 

Европейский вещательный союз (EBU) предложил России транслировать выступление певицы через спутник или сменить конкурсанта, на что Москва ответила отказом. В итоге Европейский вещательный союз заявил, что Россия не будет участвовать в конкурсе, а Первый канал принял решение отказаться от трансляции "Евровидения — 2017".

 Украина получила право принимать "Евровидение-2017" после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Финал конкурса пройдет в Киеве 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.



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