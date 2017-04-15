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Военный парад в Пхеньяне

КНДР: разрушительной атакой ответим на провокации США

REUTERS/Damir Sagolj
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В американских СМИ появилась информация о том, что США могут нанести превентивный удар против Северной Кореи для предотвращения очередного испытания ядерного оружия. Разведка США убеждена, что Пхеньян готовится провести очередные ядерные испытания в ближайшие дни.

СУХУМ, 15 апр — Sputnik. За любой провокацией со стороны США последует разрушительная атака со стороны КНДР, а "справедливое ядерное оружие раздавит американское", заявил вице-маршал Корейской Народной Армии, член Национального совета обороны Чхве Рён Хе, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо.

"Если Америка устроит провокацию, мы немедленно ответим разрушительной атакой, на тотальную войну – тотальной войной, на ядерную войну – ядерным ударом", — сказал высокопоставленный политик и военный.

Пентагон.
© AFP/
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В Пхеньяне проходит парад, посвященный 105-й годовщине со дня рождения Кир Ир Сена – основателя государства, деда нынешнего лидера страны Ким Чен Ына. Этот день в Северной Корее называется Днем Солнца и считается главным государственным праздником. Для освещения мероприятия Северная Корея пригласила к себе 200 иностранных журналистов. Обычно этот день КНДР отмечает демонстрацией своей возросшей военной мощи.

Так, год назад 15 апреля был проведен первый запуск баллистической ракеты средней дальности "Мусудан", годом ранее в этот день было осуществлено пятое ядерное испытание. Обозреватели не исключают проведения шестого ядерного испытания в субботу.

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