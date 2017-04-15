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Ситуация в Сирии.

Лавров: прекращение огня в Сирии отличает оппозицию от террористов

© AFP/ LOUAI BESHARA
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Режим прекращения огня вступил в силу в декабре 2016 года. Соглашение подписали вооруженные формирования, численность которых превышает 60 тысяч человек.

СУХУМ, 15 апр – Sputnik. Участие в режиме прекращения огня в Сирии можно считать критерием для отличия оппозиции от террористических группировок, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

"Считаем важным координировать усилия, в том числе между астанинским форматом и Катаром и другими странами Персидского залива в идеале. В принципе, было бы оптимально, если бы все внешние игроки, у которых есть влияние на ту или иную вооруженную группу в Сирии, посылали четкие согласованные сигналы о том, что необходимо строго соблюдать режим прекращения боевых действий в соответствии с достигнутыми в рамках астанинского формата договоренностям. Конечно режим прекращения огня не распространяется на те организации, которые признаны СБ ООН террористическими, и по большому счету, участие в режиме прекращения огня вооруженных формирований, которые не входят ни в ИГИЛ, ни в "Нусру" (запрещены в РФ), и есть критерий размежевания между ними и террористами", — сказал Лавров.



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