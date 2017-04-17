Однажды на съемках: юмористическое шоу в реальном времени

"Идемте на площадку, только съемки уже начались, и нужно будет дождаться перерыва, чтобы попасть на зрительские места", — встречает пресс-служба Comedy Club Production у одного из павильонов киностудии "Главкино" в Москве.

За кулисами любимого шоу

Мы попадаем в громадный павильон (там же снимают шоу "Танцы" на ТНТ), в конце которого, как огромный шатер, вырастает сама съемочная площадка. Пока идем по направлению к этому "шатру", обращаю внимание на реквизит, занимающий достаточно много места в углу павильона. Диваны, шкафы, садовые скамейки, цветы в горшках, березки и даже трехметровые ели…

"Все это уже использовалось или только будет использовано в скетчах", — поясняют мне, замечая интерес к этой обстановке.

До перерыва еще минут двадцать, съемки одного из скетчей только что закончились, и одобрительные крики и хлопки смолкли. Но тут начинает звучать знакомая заставка шоу "Однажды в России", снова слышны аплодисменты, а потом все разом стихает, и уже раздаются голоса Ольги Картунковой и Максима Киселева… Это начинается запись следующего скетча.

Обращаю внимание, что справа от "шатра" угол отгорожен стенкой, а у входа в него стоит строгий охранник. Там располагаются гримерки артистов.

Наконец, объявляется перерыв, из "шатра" выходят зрители, а меня, наоборот, проводят внутрь и усаживают в первом ряду. В итоге, ничем не примечательный снаружи "шатер" оказывается просторным и даже роскошным залом со скамьями-ступенями, уходящими вверх, и сценой, украшенной узнаваемым синим занавесом, который появляется в кадре. За ним как раз и находятся декорации, которые мы видим по телевизору. За съемочный день их сменяют несколько раз, превращая, то в квартиру, то в живописный парк, то в кафетерий, то в кабинет мэра или президента…

© Фото: Comedy Club Production Съемки шоу "Однажды в России"

Максим Киселев: в мечтах о салате

В целом съемочная площадка напоминает уютный камерный театр, только в пространстве между зрительскими сидениями и сценой уставлено множеством камер. Они, плюс обилие софитов и ярких лампочек на стенах по обеим сторонам от сцены, напоминают о том, что это все-таки шоу.

Поскольку зрителей попросили выйти, сижу в зале один, и постепенно вокруг меня рассаживается практически вся команда шоу "Однажды в России". Вот рядом присели Екатерина Моргунова, Заур Байцаев, Денис Дорохов и Михаил Стогниенко. Взад-вперед прогуливается Александр Пташенчук, Азамат Мусагалиев и креативный продюсер, который часто сам снимается в шоу в качестве участника Давид Цаллаев. На сцене остается только один актер шоу — Тимур Бабъяк. Он снова и снова перечитывает сценарий, артистично жестикулируя руками и что-то повторяя вслух.

Пользуюсь случаем и заговариваю с Максимом Киселевым. "Как проходят наши репетиции? Да, наверное, по одному отработанному сценарию: собираемся командой за две недели до начала съемок и репетируем номера", — говорит он и добавляет, что в первое время было непросто — на площадке постоянно дежурил врач, "потому что люди падали в обмороки от перенапряжения". Но сейчас работа отлажена, и процесс идет гораздо проще.

"Каждый скетч мы адаптируем под себя как минимум на тридцать процентов: одни шутки сокращаем, другие добавляем. Кроме того, одна из наших задач – быть актуальными, поэтому порой мы снимаем сразу две возможные концовки номера, если речь идет о каких-то событиях, которые еще не произошли. Например, о футбольном матче российской сборной или международном конкурсе исполнителей", — раскрывает он тайны закулисной жизни шоу "Однажды в России".

По лицам участников проекта вижу, что они уже изрядно устали и приходят в себя, пока готовятся к очередной съемке. "Мы работаем на износ, однако никакой допинг для повышения производительности труда не используем", — отвечает на мой вопрос, откуда они берут силы, Киселев и добавляет: "Максимум – пьем чай с бергамотом или завариваем шиповник. Вкусно, полезно и при этом намного эффективнее кофе или энергетиков".

"А есть что-нибудь такое, о чем вы сейчас мечтаете?" – пытаюсь подбодрить уставшего Максима.

"Конечно! Успеть на поезд. Нет, а что – я серьезно, — говорит актер и начинает улыбаться. — Я уже давно купил билеты, но так совпало, что мой крайний на сегодня номер снимают предпоследним, и есть вероятность, что поезд уедет без меня… Хотя – не будем о грустном. Может, мы отснимем все с первого дубля, и мне удастся сегодня поспать под стук колес. Да, а еще я мечтаю о салате. Жду не дождусь, когда, наконец, смогу добраться до холодильника, где он меня ждет!".

Зрителей находят через соцсети

В этот момент по громкой связи раздается просьба к артистам вернуться за кулисы, которые тут же закрываются, а к зрителям — занимать свои места. Возвращаются к камерам операторы. А двое модераторов начинают настраивать зал на "рабочий лад", напоминая, как лучше встречать и поддерживать артистов – как правильно хлопать и смеяться.

"Зрителей ищут через специальные группы в соцсетях. Поскольку все съемки проходят на территории киностудии "Главкино", в большинстве приезжают жители Москвы и Московской области, хотя из регионов людей тоже хватает", — рассказывает администратор площадки, а также поясняет, почему зрителей просят постоянно выходить перед съемкой очередного сета: "Это создает эффект неожиданности и помогает добиться от зрителей живых эмоций после поднятия занавеса".

Конечно же, для зрителей съемки шоу "Однажды в России" – не только развлечение. За день на съемках устаешь так, что сил ни на что не остается, в чем убедился и корреспондент Sputnik.

Поскольку некоторые кадры со зрителями попадают в телевизионный эфир, есть на площадке и особый дресс-код – картинка в кадре выглядит органичнее, если все одеты в одной нейтрально-темной цветовой гамме. А я отмечаю про себя, что меня-то никто об этом не предупредил, но я сам угадал этот дресс-код и, видимо, тоже попаду на экраны телевизоров.

© Фото: Comedy Club Production Шоу "Однажды в России"

Наконец, звучит команда "Мотор!", играет заставка передачи, и зрители начинают активно аплодировать, подбадривая артистов, а прямо передо мной по рельсам проезжает камера, снимающая попеременно то зрителей, то пока еще закрытый занавес. Наконец, он открывается, и начинается шоу…

Мои подозрения, что с первого дубля скетчи снимаются не всегда, оправдались. Время от времени режиссер кричит по громкой связи: "Стоп!", объясняет причину остановки и говорит, с какого места нужно продолжить игру.

Александр Пташенчук: главное – получить удовольствие

По окончании сета зрителей вновь просят освободить съемочную площадку, и в зале остаются только свои, в том числе корреспондент Sputnik. Тем временем работники павильона меняют интерьер будущей сцены, а участники шоу отдыхают, репетируют и вновь садятся возле меня. На этот раз ближе других оказывается Александр Пташенчук.

"Много времени уходит на подготовку одного скетча?" – спрашиваю его.

"По-разному, можем управиться за пару часов, а иногда и целого дня не хватает, поскольку некоторые номера требуют особого подхода, где юмор строится на важных мелочах, так называемых полутонах и актерской игре, а другие сложны с технической точки зрения, — отвечает Александр. — К тому же, самое главное – не просто выполнять свою работу, но и получить удовольствие от процесса, в противном случае и зритель его не получит".

Пташенчук признается, что иногда хочется полениться и провести целый день в теплой постели, но это желание тут же улетучивается, как только он приходит на площадку. "Я вижу ребят и понимаю, что сейчас мы будем создавать что-то невероятно интересное и смешное. Ведь у нас собралась потрясающая команда, с которой просто невозможно соскучиться. Во время съемок мы иногда "раскалываемся", оговариваемся по Фрейду и просто по-доброму смеемся друг над другом!" — признается артист. И добавляет, что во время съемок не может ни о чем другом думать, как только о работе, но зато сразу после команды "Стоп! Снято!" "моментально просыпаются и другие мысли: "А когда же я ел в последний раз, и как же я хочу в горячую ванну".

© Фото: Comedy Club Production Александр Пташенчук

Перерыв затягивается. Где-то вдали слышу удары баскетбольного мяча. Иду на звук и застаю перед баскетбольной корзиной Заура Байцаева, пытающегося обыграть Михаила Стогниенко. В какой-то момент они прекращают игру, и я обращаюсь к Михаилу: "Я думал вы на съемочной площадке уже устали, а еще здесь выкладываетесь. Батарейки у вас совсем не садятся?".

"Садятся, конечно, но уже после съемок. Вот тогда я расслабляюсь, мне очень хочется отдохнуть от шума и от толпы, поэтому я первым делом еду к любимой: мы вместе ужинаем и смотрим сериал, под который я засыпаю", – признается он.

Тут по громкой связи всех опять просят вернуться на съемочную площадку. Снова звучит музыкальная заставка, аплодисменты, и начинается шоу…

Давид Цаллаев: любимчики – только у зрителей

"У нас собралась отличная команда, которая работает как единый механизм. Конечно, в процессе репетиций между нами могут возникнуть разногласия по поводу шуток, но до серьезных конфликтов дело не доходит, ведь все мы на одной волне и объединены общей целью – создать качественный и интересный проект. Считаю, что в споре рождается истина, поэтому я не принимаю решения единолично и всегда открыт к диалогу, — говорит креативный продюсер и участник шоу "Однажды в России" Давид Цаллаев, которого удается отозвать в сторону во время очередного перерыва.

Он уверяет, что любимчиков у руководства шоу-программы нет, они могут быть только у зрителя. "Я же знаю изнанку шоу и то, насколько каждый из актеров талантлив и поглощен работой, поэтому выделять одного из них было бы странно", — отмечает Цаллаев.

"Случаются ли у нас казусы? Создание любого телевизионного продукта всегда сопряжено с рядом трудностей, поэтому и без казусов на съемочной площадке не обходится. Однако это часть работы, и мы не впадаем в панику, если нам привезли не те костюмы, или же попалась слишком агрессивная обезьяна, которая кидается на реквизитора", — усмехается он.

© Фото: Comedy Club Production Съемки шоу "Однажды в России"

…Когда около полуночи съемки закончились, стало понятно, почему практически все артисты, с которыми удалось пообщаться в этот день, говорили о том, что мечтают вечером поскорее попасть домой. Даже полдня, проведенные на съемочной площадке в роли зрителя, вымотали меня, что уж тут говорить об артистах шоу… Однако, как только появилась возможность, я специально пересмотрел одну из последних передач "Однажды в России" и убедился, что на экране участники шоу выглядят легко и непринужденно, как будто за день записывают всего два-три скетча. В этом, наверное, и проявляется талант бывших кавээнщиков, которые уже четыре года создают юмористический театр в реальном времени.

Только цифры

В шоу "Однажды в России" участвуют:

Артисты – 14 человек

Авторы – 12 человек

Костюмы, гримеры, администраторы – 30 человек

Монтажная и техническая группы – 120 человек

Зрители – 250 человек