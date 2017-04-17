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Турецкий флаг. Архивное фото.

Новиков: президентская форма правления сделает политику Турции более агрессивной

© AFP/ MUSTAFA OZER
Новости
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Конституционный референдум в Турции о переходе на президентскую форму правления с парламентской закончился победой его сторонников с незначительным перевесом.

СУХУМ, 17 апр – Sputnik. Непредсказуемой и агрессивной может стать политика Турции после  перехода на президентскую форму правления при таком амбициозном президенте, как Эрдоган, сказал РИА Новости первый зампред комитета ГД по международным делам Дмитрий Новиков.

По предварительным данным, сторонники перехода на президентскую форму правления на референдуме набрали 51,2% голосов, что на 1,25 миллиона больше, чем у противников конституционной реформы. Конституционные изменения по переходу к президентской системе были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом Тайипом Эрдоганом.

Страны мира. Турция
© Sputnik. Руслан Кривобок
Турция проголосовала за переход на президентскую систему правления

"Я естественно не отношусь к числу тех, кто считает, что это позитивные перемены для турецкой мировой истории. Учитывая особенности политического курса Эрдогана, его возможность длительное время пребывать на посту президента, его амбиции могут сделать турецкую политику менее предсказуемой и более агрессивной", — сказал Новиков, добавив, что задуматься о перспективах в данном случае есть повод, как России, так и, например, Европейскому союзу.

Вместе с тем парламентарий отметил, что потенциал и возможности для того, чтобы отношения России и Турции развивались и сохранились, тоже существуют. "И возможности в этом направлении нужно использовать. Не исключено, что это будет на определенных этапах непросто", — отметил Новиков.

Говоря о том, чем может обернуться переход на президентскую форму правления для самих турков, депутат сказал, что "когда президент получает полномочия, позволяющие ему в меньшей степени зависеть от общественного мнения – это означает, что в самых разных вопросах – от уровня жизни населения до политических свобод – количество проблем для граждан может возрастать". —0-



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