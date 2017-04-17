Валерия Адлейба вышла на первое место в онлайн-голосовании шоу "Ты супер!"

СУХУМ, 17 апр — Sputnik. За 11-летнюю Валерию Адлейба из Абхазии проголосовали уже более 93 000 пользователей, что вывело ее на первое место в онлайн-голосовании музыкального шоу "Ты супер!".

Голосование в поддержку Леры продолжается и доступно на портале Sputnik Абхазия.

Голосовать за участницу из Абхазии можно здесь>>

По итогам голосования ТОП-3 участников из стран СНГ и Балтии, набравших большее число голосов, получат возможность выступить в эфирах радио Sputnik и рассказать о своем выступлении на конкурсе. Поддержать конкурсантку можно также и в соцсетях. Самые яркие пожелания Sputnik передаст Лере по возвращении на родину.

Во втором туре шоу "Ты супер!" участница из Абхазии спела песню "Hello" британской певицы Адель. То, как Валерия исполнила эту сложную в вокальном плане композицию, не оставило равнодушными зрителей и жюри проекта, что позволило Валерии пройти в полуфинал конкурса.

Лера – единственная, кто представляет Абхазию на музыкальном конкурсе "Ты супер!", совместном проекте телеканала НТВ и информационного агентства и радио Sputnik. Блестяще исполнив песню "Адажио" (Adagio) популярной певицы Лары Фабиан, юная певица получила самую высокую оценку жюри и прошла в следующий этап конкурса.

Проект "Ты супер!" телеканала НТВ и международного информационного агентства и радио Sputnik дает шанс талантливым детям, оказавшимся без попечения родителей, заявить о себе. Его участники — вокалисты из России и стран постсоветского пространства. В Абхазии, Азербайджане, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Эстонии и Южной Осетии Sputnik занимался поисками юных талантов.

Правила второго тура стали намного жестче. Теперь, если конкурсант набирает все четыре или три голоса членов жюри, он отправляется в комнату ожидания. И лишь в конце программы каждый член жюри выбирает только одного участника. По итогам каждого выпуска в четвертьфинал будут проходить лишь четверо конкурсантов.