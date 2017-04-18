Тысячи людей протестуют против результатов референдума на улицах Стамбула

СУХУМ, 18 апр — Sputnik. Тысячи недовольных результатами референдума в Турции вышли с протестами на улицы Стамбула, передает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

© REUTERS/ Murad Sezer Эксперты: результаты референдума в Турции подтвердили раскол в обществе

По сообщению агентства, тысяча человек протестовала в районе Бешикташ, еще две тысячи – в Кадыкее, в азиатской части города.

Воскресный конституционный референдум в Турции о переходе с парламентской на президентскую форму правления закончился победой его сторонников. По предварительным результатам, они набрали 51,4% голосов. Конституционные изменения были ранее одобрены парламентом Турции и подписаны президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом.

О нарушениях в ходе протестов не сообщается.