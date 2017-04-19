Сухогруз потерпел крушение в акватории Черного моря

СУХУМ, 19 апр — Sputnik. Сухогруз "Герои Арсенала", на борту которого находились 9 украинцев, двое россиян и один гражданин Грузии, потерпел крушение в Черном море, сообщает РИА Новости.

"Акватория Черного моря, в 40 километрах южнее порта Тамань затонуло судно "Герои Арсенала" (Республика Панама), на борту находились 12 человек (9 — граждане Украины, 2 — РФ, 1 — Грузии), из них спасены 5 человек, судьба 7 остается неизвестна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что поиск проводится семью судами, которые находятся на месте происшествия. Также к месту крушения сухогруза вылетел со спасателями вертолет Ми-8 МЧС России из Ростова-на-Дону.

"Судно "Герои Арсенала": длина габаритная — 113,87 метров; ширина габаритная — 13,19 метра, порт приписки Херсон. По предварительной информации, следовал из города Азов в Турцию с грузом зерна. На борту находилось 12 членов экипажа (гражданство устанавливается). Приблизительная глубина в месте передачи сигнала SOS 100 метров", — информируют в МЧС.

По их данным, сигнал SOS от судна "Герои Арсенала" под флагом Панамы был принят пограничниками, а те передали информацию в МЧС по Крыму ранним утром в среду. По предварительной информации, на борту находилось 12 членов экипажа.

"Немедленно в район проведения спасательной операции были направлены суда: "Епископ", "Армада Навигатор", "Барнет", "Айгас", "Аэлос" находящиеся в данном районе. Подключилось к поисковой операции и спасательное судно буксир "Демидов". Стоит отметить, что поиски осложняются погодными условиями – ветер юго-западный 20 м/с, волнение моря составляет до 4 балла", — говорится в сообщении МЧС.