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Сотрудники ФСБ в Хабаровске

Нападение на приемную УФСБ РФ в Хабаровске: двое погибли

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Неизвестный начал стрелять по людям, находившимся в приемной Управления ФСБ России по Хабаровскому краю.

СУХУМ, 21 апр — Sputnik. Два человека, сотрудник ФСБ России и один посетитель, погибли при нападении на приемную УФСБ РФ по Хабаровскому краю, нападавший уничтожен, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

"Двадцать первого апреля в 17.02 по местному времени в приемную Управления ФСБ России по Хабаровскому краю вошел неизвестный и, не пересекая установленную зону технического контроля, начал стрелять по находившимся в приемной людям. Погиб сотрудник ФСБ России и один из двух посетителей — граждан стран СНГ, второй ранен. Нападавший уничтожен", — говорится в сообщении. Вот второй источник сообщает, что Волочаевская перекрыта с Уссурийского до Муравьева 

Отмечается, что на месте происшествия проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия.



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